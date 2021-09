In un Mondo ideale ci si dovrebbe addormentare quando si desidera. Sarebbe davvero bello chiudere gli occhi e dormire in un attimo, senza alcuno sforzo. E invece spesso questo non succede e anzi addormentarsi diventa un processo lungo, faticoso e noioso che ci porta a non trovare mai pace. Invece di aspettare che il sonno arrivi da solo, possiamo cercare di favorirlo. Queste efficaci tecniche olistiche che in pochi utilizzano aiutano a prendere sonno e combattere l’insonnia, facilitando il rilassamento di mente e corpo.

Come rilassare mente e corpo

Per rilassare la nostra mente dobbiamo partire dalla consapevolezza che gli esseri umani non hanno il tasto di spegnimento. È quindi inutile passare da un livello di attività alto o molto alto all’inattività totale. Serve un periodo di preparazione al buon riposo che coincide con una progressiva diminuzione dei livelli di energia e concentrazione. Guardiamo un film con le luci soffuse o leggiamo un libro, rimedio della nonna che secondo molti aiuta a prendere sonno.

Un’altra tecnica prevede l’utilizzo dell’acqua. Sciogliamo tensioni fisiche e mentali con un bel bagno caldo o una doccia. Rimaniamo qualche minuto con gli occhi chiusi e lasciamo che l’acqua ci coccoli, lasciando andare pensieri ed emozioni negative.

Secondo alcuni non bisogna forzare il sonno e chi non riesce a dormire non dovrebbe imporsi di andare a letto. Infatti, si rischia di stressarsi ed innervosirsi inutilmente, e allontanare ancora di più il sonno. È meglio provare ad ingannare il tempo ascoltando playlist rilassanti, oppure sperimentare alcune tecniche di respirazione. Esiste una particolare tecnica chiamata respirazione a narici alternate che aiuta a calmare le tensioni interiori. Respirare prima da una narice e poi dall’altra aiuterebbe a bilanciare gli emisferi cerebrali, e potrebbe condurre la mente ad un profondo stato di rilassamento.

La tecnica di respirazione che sembrerebbe più efficace delle altre e che, secondo alcuni, può fare addormentare in un minuto è ispirata allo yoga e si chiama 4-7-8. Secondo questa tecnica bisognerebbe ispirare con il naso per 4 secondi, trattenere il fiato per 7 ed espirare per 8 secondi con la bocca.

Raccomandazioni

È bene sapere che l’insonnia, in alcuni casi, è considerata patologica. Quando non dormire genera ripercussioni durante la giornata come malessere, disturbi dell’attenzione, irritabilità o sonnolenza, è indispensabile prenotare una visita medica con uno specialista del sonno per intraprendere un percorso terapeutico specifico.

Approfondimento

