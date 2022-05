Il 2021 è stato un anno molto buono per i conti di Casta Diva Group. La società ha realizzato al 31 dicembre ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 27 milioni di euro, in crescita del 72% sul 2020 (15,7 milioni di euro) e in linea con le stime di cui al Piano Industriale precedente.

Il valore della produzione è pari a 29,7 milioni di euro, in incremento del 70,6% rispetto al 2020 (17,4 milioni di euro). Anche l’EBITDA è stato positivo e pari a 1,2 milioni di euro, in forte incremento rispetto al risultato negativo del 2020 (-3 milioni di euro). Infine, il risultato netto è stato positivo attestandosi a 0,4 milioni di euro, con un incremento di 3,8 milioni di euro rispetto all’esercizio 2020 (-3,4 milioni di euro).

Non deve, quindi, sorprendere che in due settimane il titolo abbia quasi raddoppiato il suo valore. In particolare, dopo il rialzo settimanale del 15% circa raggiunto alla chiusura del 20 maggio, il titolo Casta Diva Group è stato nuovamente uno dei migliori del listino milanese guadagnando oltre il 60%. È interessante notare come questo rialzo sia stato accompagnato da volumi in fortissimo aumento. Rispetto alle settimane precedenti, infatti, sono decuplicati.

Per non restare scottati, la domanda da porsi adesso è cosa potrebbe accadere al titolo Casta Diva Group dopo avere raggiunto la massima estensione rialzista?

Sicuramente sono di molto aumentate le probabilità che il titolo possa andare incontro a un ritracciamento. Una indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 0,6 euro. In questo caso la discesa potrebbe continuare fino in area 0,48 euro.

Per questa settimana, quindi, si consiglia molta prudenza in quanto il titolo potrebbe andare incontro a bruschi movimenti.

Cosa potrebbe accadere al titolo Casta Diva Group dopo avere raggiunto la massima estensione rialzista? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Casta Diva Group (MIL:CDG) ha chiuso la seduta del 27 maggio a quota 0,622 euro, in rialzo del 9,89% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

