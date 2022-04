È una dura lotta quella contro il calcare. Il passaggio dell’acqua mette alla prova la nostra pazienza, lasciando qua e là aloni e macchie causate dal calcare. A seconda della durezza dell’acqua, le incrostazioni appariranno più o meno ostinate e se non eliminate adeguatamente potrebbero anche danneggiare in modo significativo rubinetteria e sanitari. Senza contare, poi, l’aspetto antiestetico delle macchie che peggiora tutto l’ambiente. Il fondo ingiallito del WC, ad esempio, rende tutto il bagno apparentemente meno curato e più sporco. Sarebbe un vero orrore farlo vedere ad eventuali ospiti. Dunque, meglio correre subito ai ripari. A tal proposito, ecco come lavare velocemente il fondo nero e incrostato del WC in poche mosse e senza fatica.

Per togliere calcare duro e fastidiosi aloni dalla rubinetteria della cucina o del bagno, invece, ci sono altre strategie facili e veloci da mettere in pratica. In un articolo precedente, ad esempio, avevamo visto come il classico sapone per i piatti potesse diventare un anticalcare portentoso con l’aggiunta di quest’ingrediente naturale ed economico.

La verità è che contro il calcare, il mercato offre una vastissima gamma di prodotti. Dunque, basterà recarsi in qualsiasi supermercato o negozio specializzato per portare a casa un buon anticalcare. Tuttavia, per tutti coloro che cercano soluzioni naturali, fai da te e più economiche, ecco la soluzione giusta.

Difatti, per togliere calcare duro e fastidiosi aloni gialli da lavandini e rubinetteria bastano 5 minuti e 1 solo trucchetto 100% naturale

Chi apprezza i prodotti naturali e i rimedi della nonna per le faccende domestiche non potrà più fare a meno di questo trucchetto. Stiamo parlando di una pasta pulente, fatta in casa, con 4 ingredienti naturali che mescolati insieme creeranno una vera “bomba” contro il calcare.

Occorrente

succo di un limone;

1 bicchiere d’aceto bianco;

2 cucchiai di sale fino da cucina;

150 grammi di acido citrico.

Ideale per quasi tutte le tipologie di materiale (fatta eccezione del marmo), questa pasta pulente permetterà in pochi minuti di far tornare lucido e splendente tutto il lavandino. In una ciotola, far sciogliere il sale nel succo di limone, leggermente intiepidito. Poi, aggiungere l’aceto e mescolare ancora. Far sciogliere l’acido citrico in un po’ d’acqua e unirlo al resto degli ingredienti. A questo punto, trasferire la miscela in un contenitore spray. Agitare prima dell’uso e poi spruzzare la miscela sulle superfici da pulire. Lasciare agire per 5 minuti, sciacquare con acqua e asciugare con un panno in microfibra.

Lettura consigliata