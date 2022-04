Finalmente, con l’arrivo della primavera, ci si può sbizzarrire anche con i colori del proprio outfit. Chiusi nell’armadio quelli scuri tipici dell’inverno, è il momento di sfoggiare colori chiari che trasmettono gioia ed energia. Sempre molto amati ed eleganti sono i colori pastello, da inserire nel look, ma anche nel make up. Per dare una vivacità ancora maggiore, uno dei più belli da sfoggiare è il verde smeraldo. Se si sceglie questo magnifico colore, però, bisognerà fare attenzione a come lo si abbina. Il rischio, infatti, è di invecchiare non solo l’outfit, ma anche il viso.

Come indossare il verde smeraldo in primavera con questi abbinamenti perfetti anche a 40 e 50 anni

Il verde smeraldo è certamente uno dei colori must della primavera e dell’estate. Brillante e luminoso, non passa certo inosservato, quindi è importante usarlo nel modo giusto. Il primo consiglio, valido per tutti i colori particolarmente forti, è di non esagerare con la varietà nel look. L’ottimale sarebbe abbinare massimo due colori e col verde smeraldo è stupendo quello primaverile per eccellenza, ossia il bianco.

Con un paio di pantaloni verdi, una maglietta bianca è sempre una buona scelta, magari abbinata a una catenina color oro. Per un’occasione più formale si può optare anche per la camicia bianca, passepartout su cui indossare alcuni capi per vestirsi con classe. Se invece ad essere verde è la maglia o la giacca, è il momento ideale per indossare i jeans bianchi. L’importante è applicare qualche trucchetto per nascondere pancetta e fianchi larghi.

Altri due modi per abbinare questo colore brillante nella bella stagione

Ecco come indossare il verde smeraldo in primavera con uno dei colori più chiari e luminosi. Se il bianco non convince, però, si può decidere di puntare su un look total green. Per realizzarlo, al verde smeraldo bisognerà abbinare un’altra tonalità di verde da usare nei pezzi dell’outfit. È essenziale che la tonalità sia una sola, per evitare dei mix che rischiano di invecchiare. Lo stesso vale con i tessuti, che dovranno essere massimo di due tipi diversi.

Infine, chi ha proprio voglia di osare può abbinare al verde smeraldo un altro colore brillante in contrasto. Che sia un fucsia o un blu elettrico, l’effetto wow è assicurato. Chi, invece, ha un po’ di timore a partire subito con un capo verde smeraldo, può puntare su un pezzo dell’outfit meno vistoso. Un accessorio, per esempio, creerebbe lo stesso effetto, ma senza eccessi. Lo stesso vale per il make up, che grazie a un filo di eyeliner colorato illumina e ringiovanisce il viso.