Chi ha i capelli lunghi spesso non riesce a sopportare il caldo sul collo durante l’estate e ricorre a code di cavallo, chignon e altre acconciature per tenerli sollevati dal collo. Avere il collo libero dai capelli ci aiuta infatti a rinfrescarci molto più velocemente e anche a mantenere i capelli puliti più a lungo. Ma questo problema non è nato oggi. Anzi, in passato le donne facevano spesso lavori fisici e faticosi, e mantenersi fresche d’estate era ancora più importante. La soluzione più semplice è una che anche le nostre nonne hanno adottato fino a tempi recenti, e che oggi sta tornando di moda. Vediamo di che cosa si tratta

Il foulard avvolto intorno alla testa è semplicissimo e ci mantiene al fresco

Una volta le donne portavano molto spesso un foulard attorno alla testa, completamente sollevato dal collo, in modo da avere un po’ di refrigerio durante le faccende domestiche, soprattutto d’estate. Ma il foulard serviva anche ad impedire che polvere, ragnatele o altri detriti sporcassero i capelli. Ebbene, oggi il foulard sta ritornando, ed è diventato un accessorio di moda oltre che un aiuto prezioso per stare al fresco d’estate. La tecnica per legarlo come facevano le nostre nonne è molto semplice, ma richiede un po’ di allenamento. Vediamo come.

Per tenere tutti i capelli sollevati dal collo e stare fresche proviamo questo trucco delle nostre nonne semplicissimo, vintage ed elegante

Come possiamo legare il foulard intorno alla testa in modo che sia comodo e ben fermo e non scappi subito anche se stiamo facendo le faccende domestiche? Innanzitutto scegliamo un foulard abbastanza grande, e di forma preferibilmente allungata. Mettiamocelo in testa assicurandoci che i due lembi laterali siano di uguale lunghezza. Poi portiamo i lembi dietro al collo, incrociamoli, e portiamoli alla fronte. Portandoli alla fronte attorcigliamoli su sé stessi, in modo da dare al nostro copricapo più volume. Una volta portati i lembi alla fronte, leghiamoli e pizzichiamo ciò che avanza sui lati del copricapo. Se il foulard è abbastanza lungo, possiamo fare un terzo nodo dietro la nuca. Il nostro copricapo è pronto e sarà molto saldo.

Tiene il sudore lontano dalla fronte e si può sfoggiare anche in occasioni formali

Per tenere tutti i capelli sollevati dal collo basta indossare un foulard come facevano le nostre nonne. Ma oltre a tenere il collo al fresco, ci aiuta anche a tenere la fronte asciutta. Inoltre, scegliendo un foulard elegante possiamo indossare questo copricapo anche in occasioni formali. Non dovremo più preoccuparci dell’acconciatura. E infatti sempre più donne scelgono vestiti comodi ma sempre elegantissimi anche per le cerimonie.

