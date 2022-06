La bella stagione è anche il momento in cui si svolgono la maggior parte delle cerimonie e degli eventi che richiedono un abito elegante, come matrimoni, comunioni, battesimi e cene di lavoro. Ma molte donne si trovano a dover risolvere un dilemma per quanto riguarda l’outfit: meglio i tacchi o le scarpe basse? I tacchi vengono ovviamente considerati più eleganti, ma il vantaggio delle scarpe basse per la praticità e comodità è innegabile. Fortunatamente oggi non dobbiamo più fare questo compromesso: le scarpe basse sono diventate perfettamente accettabili alle cerimonie, e basta seguire alcune semplici regole per essere sempre al top dell’eleganza. Vediamo quali.

Non lasciamo la punta del piede scoperta

La prima regola per quanto riguarda la scelta delle calzature senza tacco per una cerimonia è molto semplice: le nostre scarpe non dovrebbero lasciare la punta del piede scoperta, a meno che non si tratti di un sandalo. Vanno quindi bene le ballerine, l’importante è che siano completamente chiuse. Ma le più audaci possono anche indossare delle ciabatte eleganti, anche qui con l’accortezza che la punta del piede sia coperta. Assolutamente approvati anche i mocassini. Ma se ballerine e mocassini non sono il nostro forte, possiamo anche puntare sui classici sandali, con alcune accortezze.

Matrimoni e cerimonie senza tacchi si può, ma ecco tre regole per portare le scarpe basse rispettando l’etichetta ed essere sempre elegantissime

I sandali sono sempre più gettonati per le cerimonie eleganti, ma attenzione agli abbinamenti. Se abbiamo una gonna di altezza superiore alla caviglia, o più corta, possiamo scegliere sostanzialmente qualsiasi modello, l’importante è che si intoni con il nostro outfit. Dobbiamo invece fare un po’ più attenzione se abbiamo la gonna lunga fino a terra o i pantaloni.

Come abbinare i sandali con i pantaloni o le gonne lunghe

I pantaloni sono sempre più comuni anche alle cerimonie formali, ed è semplice indossarli al meglio seguendo alcune regole per comporre l’outfit perfetto. Ma come fare se non vogliamo indossare i sandali con i tacchi? Matrimoni e cerimonie senza tacchi sono perfettamente possibili se seguiamo una semplice regola: con pantaloni e gonne lunghe è meglio indossare dei sandali non eccessivamente decorati. Niente pietre, decori in rilievo o paillette quindi. Questo perché non vogliamo attirare l’attenzione sui piedi, ma soltanto sul nostro outfit, in modo da slanciare la nostra silhouette il più possibile.

Approfondimento

