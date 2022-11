Gli errori più comuni assolutamente da evitare durante la riproduzione per talea di una pianta

La riproduzione per talea è una tecnica molto diffusa. Ma cosa significa? Consiste nel prelevare un pezzo di una pianta e poi piantarlo nella terra o metterlo nell’acqua. A persone inesperte sembrerà strano, ma in questo modo si può replicare una pianta avendo come risultato una identica a quella madre.

Basta prelevare un ramo, in molti casi, anche se ci sono piante più adatte a questo tipo di riproduzione e altre che non lo sono. Ad ogni modo, anche questa tecnica deve essere fatta nel modo giusto per avere il giusto risultato, ovvero la crescita di una nuova pianta.

Insieme ai vari passaggi su come fare per riprodurre una pianta in questo modo e sapere come avviene la riproduzione per talea, è fondamentale conoscere gli errori più comuni assolutamente da evitare. Questo è fondamentale per non agire in modo sbagliato e per la salute delle piante.

Magari un vicino o un amico ha una pianta di salvia, oppure una di menta, estremamente bella e in salute. Ecco, potrebbe concedere un ramo di quella pianta e permettere ad un’altra persona di farne crescere una esattamente uguale alla sua. In questo modo si può avere una pianta per abbellire casa e giardino e per trarne tutti i benefici per la salute.

Gli errori più comuni assolutamente da evitare in questo procedimento

Le parti da prelevare dalla pianta madre sono un ramo, un bulbo o una radice. Per alcune basta solamente una foglia. Attenzione, però, occorre informarsi sul tipo di pianta e su quando riprodurre per talea in base alle sue caratteristiche. Non tutti i periodi sono adatti.

Inoltre, ci sono degli errori che non vanno fatti e che sono, purtroppo, molto comuni. Ecco quali sono:

mai prendere un ramo in fiore: le energie della pianta saranno concentrate sui fiori e non sul mettere nuove radici;

attenzione a non scegliere piante legnose: hanno un percorso più lungo e complesso e non è il caso di intraprenderlo se non si è davvero esperti in materia;

non lasciare tutte le foglie sul ramo: bisogna lasciare solamente quelle sulla sommità del ramo, togliendo tutte le altre;

non fare un taglio dritto: la riproduzione per talea necessita sempre di un taglio obliquo e netto con cesoie sterilizzate;

la posizione del taglio è fondamentale: la maggior parte delle persone sbaglia perché crede che il taglio possa essere fatto ovunque; no, deve essere fatto sul nodo fogliare, posizione ideale a far nascere in poco tempo nuovi germogli.

Se il procedimento verrà fatto correttamente eseguendo tutti i passaggi nel modo giusto, si potrà beneficiare della presenza di una pianta nuova, bella e che può risolvere qualche problema di salute.

Come far nascere le radici nella terra e nell’acqua

Quando si ha un ramo a disposizione, occorre lasciarlo asciugare completamente prima di metterlo nella terra. Inoltre, il terriccio deve essere molto soffice all’inizio.

Le radici nascono molto morbide e fragili, quindi mai schiacciare il terreno, ma lasciare loro il tempo di diventare forti e robuste.

In acqua, invece, bisogna immergere solo pochi centimetri del ramo, in un contenitore trasparente per averlo sempre sotto controllo. L’acqua va cambiata ogni due giorni.