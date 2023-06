3 viaggi alla scoperta di luoghi favolosi che Leone, Toro e Sagittario dovrebbero fare questa estate

I segni zodiacali hanno caratteristiche diverse e ad ognuno appartiene una tipologia di viaggio. Oggi andremo a vedere quali sono i viaggi ideali di Leone, Toro e Sagittario.

Viaggiare è una passione che non tutti capiscono appieno. Per tanti, infatti, si tratta solamente di una perdita di tempo e di denaro. Niente di più sbagliato. Chi decide di spingersi oltre i confini del proprio Comune riuscirà a scoprire delle incredibili meraviglie che, in caso contrario, non incontrerebbe mai. Ci sono alcuni viaggi che, più di altri, si adattano bene ai vari segni zodiacali. Oggi vedremo il viaggio ideale per Leone, Toro e Sagittario. Rispettivamente Amsterdam, Cape Town e Tokyo. Tre città favolose da visitare almeno una volta nella vita. Ma ecco cosa vedere tra le attrazioni principali di questi luoghi.

3 viaggi alla scoperta di luoghi favolosi

Come si diceva, i nati sotto al segno del Leone troveranno in Amsterdam la loro meta ideale. La capitale olandese, infatti, saprà unire all’arte la giusta dose di trasgressione necessaria al Leone. Amsterdam è, infatti, una città molto particolare che sorge sull’acqua. I suoi canali sono una delle attrazioni assolutamente da non perdersi.

Gli amanti dei musei potranno visitare quello di Van Gogh, uno dei musei più conosciuti e visitati al Mondo. Oltre a questo, la Casa di Anna Frank e il Rijksmuseum, di arte proveniente dai Paesi Bassi. Imperdibile, poi, un giro nel quartiere a luci rosse, De Wallen e Piazza Dam.

Toro

Il viaggio ideale per il Toro, invece, è alla scoperta del Sudafrica. In particolare Cape Town saprà attirare le giuste attenzioni mischiando relax, natura e adrenalina. Proprio qui, infatti, ci si potrà far calare nell’oceano in enormi gabbie d’acciaio che si circonderanno presto di squali bianchi. A Cape Town, poi, si potranno visitare il quartiere malese, ma anche salire in funivia (o a piedi) sulle Table Mountain e fare un giro a Robber Island.

Una delle più importanti architetture di Cape Town è il Castle of Good Hope, costruito a scopo difensivo nel ‘600. Ancora, il Kirstenbosch National Botanical Gardens, un giardino meraviglioso dove ammirare decine di varietà diverse di piante.

Sagittario

Da ultimo, poi, il viaggio ideale per i nati sotto al segno del Sagittario. Tokyo, la capitale del Giappone idealizzata da migliaia di amanti di questa cultura. Una cultura affascinante e diversa arrivata a noi anche grazie agli anime e ai manga da qui provenienti.

A Tokyo si dovranno visitare il quartiere di Asakusa e Tempio Senso-Ji, uno dei più caratteristici del Giappone. E uno dei più antichi luoghi sacri per i buddisti. Sempre a Tokyo ci si potrà rilassare nel Parco di Ueno. Ecco, quindi, 3 viaggi alla scoperta di luoghi favolosi da fare questa estate.