La moda di quest’anno è un riflesso della voglia di tornare a vivere di tutti. Colori sgargianti, modelli più attillati e tagli strategici che danno eleganza e sensualità. Sfogliando le riviste, sostando davanti alle vetrine o anche solo guardandoci intorno, ce ne saremo accorti. Questo periodo è sinonimo di allegria, spensieratezza e ritorno alla normalità. Ma se, per quanto riguarda i capi d’abbigliamento, non abbiamo più dubbi, che cosa dice la moda sugli accessori? Chi vuole essere sempre di tendenza sa che un look non è completo se non è ben accessoriato.

Ecco 3 accessori che stanno spopolando per essere alla moda questa primavera estate che potremmo già avere nell’armadio

Abbiamo già parlato delle tendenze moda primavera per quanto riguarda l’abbigliamento. Oggi ci concentreremo proprio sugli accessori, immancabili dettagli di stile.

Il ritorno della borsa media

Dopo anni di borse oversize seguiti da altrettanti di borse mini, ecco che quest’anno la virtù sta nel mezzo. Possiamo dire addio alle borse giganti in cui era impossibile trovare portafoglio o telefono senza scavare. E possiamo finalmente avere spazio in più rispetto alle mini bag, in cui non entravano neanche le chiavi. Il trend del momento è la borsa midi, o media, più o meno grande quanto una camera bag. Classica, nei colori che si abbinano a tutto, come il nero o il bianco, ma più di tendenza se super colorata.

Passiamo poi ai gioielli, o meglio agli orecchini. Sì ad anelli e bracciali, ma il focus di quest’anno sono assolutamente gli orecchini. Ben visibili, quindi niente punti luce o micro cerchietti. Ma grossi cerchi, sottili, e super decorati con i colori del momento. Mettono allegria solo a guardarli e rendono più attuale anche un look più basico.

Per finire, gli intramontabili occhiali da sole maxi

Li abbiamo sicuramente da qualche parte in casa, andavano molto di moda negli anni 2000. Dopo aver visto il ritorno dei jeans attillati, le scarpe con il plateau e le canotte, ecco tornare anche loro. Negli ultimi tempi gli occhiali si erano fatti sempre più piccoli, rettangolari o modello cat eye. Ora invece tornano a spopolare i modelli maxi, meglio ancora se a mascherina. Frughiamo nel cassetto, sicuramente ne abbiamo conservato qualcuno. Per un effetto ancora più glamour, scegliamo i modelli impreziositi dagli strass.

Quindi, ecco 3 accessori che stanno spopolando per essere sempre di tendenza ovunque andiamo. Per quanto riguarda gli occhiali da sole, ricordiamoci di optare sempre per quelli con filtro medio o scuro. Così, oltre ad essere alla moda proteggeremo al meglio anche i nostri occhi dai raggi UV.

