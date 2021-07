La glicemia è l’incubo di molte persone. Di solito lo è sempre, ma in questa stagione lo è ancora di più. Arrivati in estate, infatti, noi italiani abbiamo più tempo da dedicare alla cura della nostra persona. In generale, ci rimettiamo spesso a dieta per rispettare la prova costume. Potremmo anche seguire questo importante consiglio che noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato al Lettore.

Tuttavia, non ci interessa tanto o solo la prova costume. A luglio e ad agosto abbiamo le vacanze e spesso andiamo a farci delle importanti visite mediche prima di partire. Per questa ragione facciamo particolare attenzione a ciò che mangiamo e a ciò che beviamo. Oggi vorremmo mettere in guardia il Lettore da un errore che è banale e che potremmo evitare tranquillamente. Infatti, per tenere a bada la glicemia non dobbiamo commettere questo banale errore.

Alternative che non soddisfano mai pienamente

Noi italiani, solitamente, prendiamo il caffè a colazione, a metà mattina e almeno dopo pranzo. Ora, se per tradizione non ci dovremmo mai mettere lo zucchero, in molti lo mettono. I puristi direbbero che il caffè si beve assolutamente amaro. Anzi, non amaro, ma con il suo gusto naturale. Molti, però, non vogliono essere puristi e quindi lo zucchero ce lo mettono. Ovviamente, però, lo zucchero ci alza la glicemia. Quindi, se provassimo con delle alternative dolcificanti? Ebbene, forse non faremmo proprio la cosa giusta. Vediamo perché.

Per tenere a bada la glicemia non dobbiamo commettere questo banale errore

Non possiamo dire che le alternative allo zucchero, però, siano esattamente uguali allo zucchero. Diciamo che portano al caffè un gusto un po’ diverso da come siamo abituati, che certamente può anche essere piacevole. Non sarà mai lo stesso però. Dunque, se ci accorgiamo che le alternative non sono di nostro gusto, noi di ProiezionidiBorsa consigliamo di evitare il caffè.