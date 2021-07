Rinunciare ai dolci è difficile per chiunque. Chi soffre di colesterolo alto deve stare molto attento a questa portata perché in un attimo i valori possono sballare. Un modo per poter mangiare dolci senza temere di avere problemi è concentrarsi su quelli a base di yogurt o latte. A patto che siano preparati con yogurt magro e latte scremato. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone un dolce gustoso e con pochi grassi e calorie.

Ecco un dolce buonissimo che può mangiare anche chi ha problemi di colesterolo

Il dolce di cui parleremo oggi è la mousse. Perfetto per il periodo estivo è rinfrescante e si può preparare con la frutta di stagione. E la preparazione di oggi è proprio con uno dei frutti più buoni di questo periodo, la pesca.

Ingredienti per 2 porzioni

300 gr di pesche;

70 gr di zucchero a velo;

2 fogli di gelatina;

½ limone;

1 vasetto di yogurt magro.

Procedimento

Mettiamo in ammollo la gelatina in acqua per farla ammorbidire e sbucciamo le pesche. Prendiamo una pentola e facciamo cuocere le pesche tagliate a pezzi con il succo di ½ limone. Giusto qualche minuto a fuoco medio. Poi le lasciamo raffreddare e con un frullatore ad immersione le frulliamo. Ora in una ciotola amalgamiamo bene lo zucchero a velo e lo yogurt. Aggiungiamo la gelatina ammorbidita e ben strizzata e mescoliamo. Ora uniamo tutto insieme nella ciotola. Frulliamo fino a raggiungere una consistenza spumosa e la nostra mousse è pronta.

Basterà solo versare il composto in due coppe e decorarle o con un pezzettino di buccia di pesca. Oppure con un po’ di buccia di limone grattugiata. Facciamo raffreddare in frigo per un paio d’ore e poi serviamo la nostra mousse.

Quindi ecco un dolce buonissimo che può mangiare anche chi ha problemi di colesterolo. Se vogliamo tenere sotto controllo il colesterolo possiamo includere nella nostra dieta il kefir. Alcuni studi affermano che è una bevanda perfetta per abbassare colesterolo e glicemia.