Avere i vetri di casa sempre puliti e splendenti è una vera sfida. Basta un po’ di condensa o un po’ di pioggia e ci ritroviamo subito con lo stesso problema. Aloni che sporcano le nostre bellissime vetrate e che nonostante i nostri sforzi rendono la casa un po’ trascurata. Quindi è meglio tirarsi subito su le maniche e cominciare a strofinare. In realtà però spesso utilizziamo prodotti che invece di migliorare la situazione creano soltanto più aloni. O che sono davvero costosi e che si possono sostituire tranquillamente con questo semplice liquido.

Specchi e vetri splendenti e profumati

Quello che ci attira di più dei prodotti in commercio è sicuramente la fragranza. Infatti, non cerchiamo solo un prodotto che pulisca bene ma che lasci anche un buon profumo. Ma quando si tratta di specchi dobbiamo anche pensare alle cornici. Infatti alcuni prodotti potrebbero rovinarle con il tempo. Ma per recuperarle esistono degli stratagemmi. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Queste straordinarie idee permettono di recuperare un vecchio specchio rovinato dal tempo”.

In pochi lo sanno ma per avere vetri brillanti basta usare questo comune liquido

Ma veniamo a questo metodo semplice ma davvero efficace. Come possiamo pulire i nostri vetri e renderli splendenti senza usare prodotti chimici? Ecco basterà usare della comune acqua frizzante. Basterà versare l’acqua gassata in un contenitore spray. Se vogliamo possiamo aggiungere qualche goccia del nostro olio essenziale preferito. Spruzziamola per bene su tutta la superficie e passiamo un panno di cotone o microfibra. Bisognerà strofinare un po’ ma il risultato è spettacolare. Al costo di pochissimi centesimi!

Ecco quindi che in pochi lo sanno ma per avere vetri brillanti basta usare questo comune liquido. Se i nostri vetri presentano aloni di calcare allora servirà qualcosa di più aggressivo. Possiamo provare con uno spray magico di cui abbiamo già parlato in questo articolo. “Niente più calcare e box doccia sempre splendente con questo detergente fatto in casa”