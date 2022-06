Sia chi è più esperto del mondo dei vini sia chi è un amante delle buone bottiglie sa bene che non esistono dei vini buoni per forza o dei vini imbevibili sempre. Certo, anni di studio in enologia potrebbero aiutare nella scelta, ma ciò che conta è la soddisfazione personale. Tutti abbiamo dei gusti diversi che richiedono quindi un tipo di vino diverso per trovare soddisfazione. Per fortuna, però, nei nostri discount e supermercati ci sono tantissimi vini disponibili e basta soltanto conoscere alcune caratteristiche di base per poter scegliere. Inoltre, possiamo anche fare un figurone garantito con questi vini in offerta nei principali discount e supermercati italiani.

Metro e Carrefour Express

Partiamo dal Gruppo Metro che propone un incredibile Champagne in offerta. Si tratta del brut Veuve Pelletier, che viene venduto a 12,99 euro a bottiglia per le confezioni da sei unità. La sua spuma è abbondante e il colore è giallo paglierino. Si tratta di un assemblaggio dei principali vitigni della regione che porta lo stesso nome del vino, ovvero Chardonnay, Pinot nero e Pinot meunier.

Per chi invece vuole concedersi un vino italiano, Carrefour Express offre il Montepulciano d’Abruzzo Doc riserva Spinelli a 2,99 euro a bottiglia. Il Montepulciano d’Abruzzo è un vitigno autoctono della stessa Regione, che non dobbiamo assolutamente confondere con il vino Nobile di Montepulciano. Quest’ultimo è toscano e viene prodotto con uve sangiovese.

Sempre al Carrefour Express troviamo anche un bianco in offerta, la Falanghina del Sannio Doc di Tralcio Antico. La bottiglia è a 3,29 euro. La Falanghina è un vitigno campano a bacca bianca che produce dei vini perfetti per accompagnare aperitivi o piatti leggeri di pesce.

Figurone garantito con questi vini in offerta nei principali supermercati e discount italiani

La Conad City propone in offerta una Falanghina Igt della casa Canto de Messeri. Troviamo la bottiglia a 2,50 euro e, come la Falanghina citata prima, questo vino è ottimo per piatti leggeri, anche di pasta.

Chi invece vuole concedersi un buon rosso, sempre la Conad City propone il Morellino di Scansano di Mantelassi a 4,29 euro. Scansano è un Comune toscano della provincia di Grosseto che produce dei vini rossi. Il sangiovese sta alla base di questo grande vino, che però può associarsi anche ad altri vitigni toscani, ma per un massimo del 15%.

