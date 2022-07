Le cozze sono un delizioso prodotto del mare che con pochi euro riesce a regalarci pasti indimenticabili. Ampiamente impiegate nella nostra cucina, le cozze si prestano a tante ricette che spaziano dagli antipasti, ai primi fino ai secondi. È noto, ad esempio, l’irresistibile impepata di cozze da realizzare in modo semplice con pochi ingredienti.

Allo stesso modo le cozze possono essere accostate alla pasta o utilizzate per arricchire delle ottime zuppe di pesce. Di seguito, però, invece della pasta o della zuppa vedremo come cucinare delle perfette cozze gratinate in forno da preparare in pochi minuti.

Pulizia e come cucinarle

A differenza delle vongole, le cozze non hanno bisogno di ammollo in acqua e sale ma comunque meritano la giusta attenzione nella pulizia. Innanzitutto ricordiamo che dovremo eliminare le cozze rotte o già aperte perché potrebbero essere contaminate o comunque non buone.

Fatta la selezione, con il dorso di un coltello o con una spugnetta di metallo dovremo rimuovere le impurità presenti sulla superficie del guscio fin quando non risulterà pulito. Infine dovremo eliminare il bisso, la cosiddetta barba, ovvero la piccola parte pendente fuori dal guscio.

Fatto questo passeremo alla cottura delle cozze che poi saranno farcite e gratinate.

Invece della pasta o della zuppa ecco come cucinare delle deliziose cozze gratinate in forno

Per le cozze gratinate avremo bisogno di:

cozze;

aglio;

vino bianco;

prezzemolo;

sugo di pomodoro;

pecorino;

pangrattato;

scorza di limone.

Per prima cosa dovremo far aprire le cozze in padella. Facciamo scaldare dell’olio insieme a gambi di prezzemolo e aglio e, quando ben caldo, aggiungeremo le cozze. Sfumiamo con il vino bianco per poi lasciare che le cozze si aprano completamente e metterle da parte.

Ora, in una ciotola metteremo pangrattato, pecorino, scorza di limone; prezzemolo, un cucchiaio di sugo di pomodoro e un cucchiaio dell’acqua di cottura delle cozze.

Amalgamiamo bene fino a che gli ingredienti non saranno ben amalgamati. Ora non resta che rimuovere dalle cozze la parte del guscio in cui non è presente il frutto che, invece, farciremo.

Aggiungiamo la panatura direttamente sopra la cozza facendola ben aderire nel guscio. Una volta farcite tutte le cozze, disponiamole su una placca e irroriamo con un giro d’olio per poi infornare a 200° per 15 minuti.

