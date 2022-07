Se ancora siamo incatenati nella metropoli per via del lavoro da sbrigare in ufficio, non significa comunque non potersi concedere qualche sfizio.

Ad esempio, per sentire anche solo lontanamente il profumo di vacanza, potremmo giocare a fare i turisti, andando alla scoperta di nuovi locali in città.

Oppure, ancora, per stare al fresco e mangiare bene potremmo optare per un tavolo in uno dei tanti ristoranti con giardino.

A Milano se ne trovano più di quelli che si possa immaginare: piccoli angoli di verde nascosti e ben curati in cui evadere dalla routine.

Andiamo alla scoperta di giardini segreti, impreziositi con fiori colorati o erbe aromatiche, ma anche di antiche cascine o palazzi di ringhiera.

Tra questi ci sono quelli dalla cucina più tradizionale o quelli gourmet, così come quelli che si distinguono per i cocktail o per il design.

Per orientarsi tra le varie proposte ecco qualche informazione in più su alcuni di questi locali.

Cominciamo il tour virtuale tra i locali menzionandone uno dal nome già abbastanza indicativo: Al Cortile.

Siamo in via Giovenale, vicino ai Navigli, cuore della movida milanese, dove lo chef si distingue per promuovere una cucina innovativa.

Tra i piatti forti, ad esempio, ci sono gli spaghettoni con alici, burro francese, finocchietto e alga rossa: cosa aspettiamo a provarli?

Spostiamoci ora verso il centro del capoluogo lombardo per raggiungere il ristorante Canteen, l’ideale per chi ama la cucina etnica e più precisamente messicana.

Tutto, dal design ai piatti, ricorda l’esotico Messico: i cocktail a base di tequila e mezcal, ma anche i tavolini in pietra lavica, tipicamente decorati.

Per stare al fresco e mangiare bene anche in città ecco alcuni indirizzi di ristoranti con giardino da provare

Tutti coloro che invece vogliono rimanere fedeli ai sapori della tradizione potrebbero prenotare da Mare Culturale Urbano, in via Gabetti.

L’atmosfera è quella rustica e conviviale di un’antica cascina del Seicento, rimessa a nuovo per servire piatti semplici e con ingredienti a chilometro zero.

Dalla location in stile giardino passiamo, invece, più drasticamente ad un vero e proprio orto a 5 minuti dal centro città.

Siamo ad Erba Brusca, lungo l’Alzaia Naviglio Pavese: protagoniste sono naturalmente le verdure, sapientemente proposte in insoliti menù degustazione.

Se invece vogliamo assaporare un po’ di mare, basta andare nel dehor di U Barba, in via Decembrio, dove si gusta la cucina tipica genovese.

Lettura consigliata

I 5 migliori ristoranti di cucina milanese per gli appassionati della tradizione assolutamente da non perdere