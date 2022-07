C’è una cosa che tutti noi facciamo quando andiamo in vacanza e non si tratta solo di fare un tuffo: tutti scattiamo foto.

Ecco perché, quando prepariamo valigie e borsoni in previsione della partenza, è nostra cura ricordarci della macchina fotografica.

Chi è appassionato avrà certamente dei modelli sofisticati, con tanto di diversi obiettivi, lenti specifiche e cavalletti.

Ma anche chi non è interessato a questi tipo di attrezzatura, o non ha le possibilità economiche per acquistarla, può comunque fare foto grandiose.

Tutto quello che serve è il nostro smartphone, naturalmente molto più leggero e maneggevole di una macchina fotografica di quelle professionali.

È ovvio che i modelli di ultima generazione regalino una qualità dell’immagine invidiabile, sfruttando tecnologie simili a quelle cinematografiche.

In realtà, pur non avendo a disposizione l’ultimo modello di smartphone sul mercato, è comunque possibile fare foto di viaggio che sembrano cartoline.

E che si decida, poi, di pubblicarle sui social o mostrarle agli amici, una volta tornati a casa, non c’è dubbio: lasceremo tutti a bocca aperta.

Lo stesso vale ovviamente per i famosi filmini delle vacanze, in voga negli scorsi decenni, ma ancora oggi protagonisti nelle nostre case.

Il primo consiglio è quello di dare almeno un’occhiata alle impostazioni del telefono per approfittare delle funzionalità a disposizione.

Fatto questo, è importante schiarirsi subito le idee su quello che vorremmo raccontare con il nostro filmato o la nostra serie di fotografie.

Ad esempio, potremmo decidere di concentrarci sulle persone o sui paesaggi che incontriamo, ma anche sul cibo o altri dettagli che catturano la nostra attenzione.

Fare foto di viaggio che sembrano cartoline e lasciano a bocca aperta è facilissimo se si conoscono questi trucchetti

La seconda cosa da fare è studiare un minimo le inquadrature: ciò non significa studiarsi un manuale di regia prima di partire, ma sfruttare qualche trucchetto.

In tal senso, giochiamo a decentrare i soggetti protagonisti dello scatto o ad alzare e abbassare il punto di vista per ottenere inquadrature non banali.

Sempre nell’ottica di evitare, per quanto possibile, la monotonia, potremmo anche inserire qualche ripresa in movimento, nel caso di un video.

Avviciniamoci o allontaniamoci da un soggetto mentre parla o facciamo un video dell’orizzonte mentre con la macchina percorriamo la fascia costiera.

Altro aspetto da controllare, specialmente in fotografia, è senza dubbio la luce: evitiamo le ore centrali del giorno, approfittando invece di chiaroscuri, albe o tramonti.

