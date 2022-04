I nostri stessi occhi sono i giudici più severi del nostro corpo, passato di continuo ai raggi X per trovare ogni tipo di difetto.

Spesso i punti più critici sono le cosce, i glutei, la pancia, le braccia e i fianchi.

Per gli arti superiori, e in particolare per le braccia a pipistrello, potremmo valutare questo training senza pesi da fare in 3 minuti.

Per i fianchi larghi, invece, escluse le ossa come responsabili, potremmo imputare il problema a quei due rotolini di grasso depositati nella zona delle anche.

Proprio loro potrebbero essere i colpevoli delle nostre rotondità eccessive e per sconfiggerli si potrebbe innanzitutto scendere a patti con una dieta.

Poi, l’attività fisica sarebbe la nostra alleata numero due e in particolare l’esercizio che scopriremo nell’articolo di oggi.

Per snellire i fianchi larghi, aumentando i glutei e rassodando le cosce, questo sarebbe l’esercizio perfetto per casa e palestra

Replicabile in casa o in palestra, l’esercizio di fitness che potrebbe dare una scossa ai nostri fianchi si chiama Hip Thrust e cioè spinta dell’anca.

Con questo, e con tanta costanza e attività di tipo cardio, potremmo riuscire non solo a scalfire il grasso sui fianchi ma anche a:

rassodare, volumizzare e alzare i glutei, coinvolgendo le sue tre fasce muscolari che sono il gluteo massimo, medio e minimo;

stimolare e allenare i quadricipiti delle gambe;

tonificare le cosce, attivando soprattutto i muscoli posteriori.

La versione tradizionale dell’Hip thrust prevede l’utilizzo di una panca, dove appoggiare parte della schiena, e di un bilanciere da appoggiare nella parte alta delle cosce.

In casa, se non avessimo questi attrezzi, potremmo utilizzare un divano al posto della panca e un elastico o dei pesi per sostituire il bilanciere.

Come svolgere l’Hip Thrust

L’Hip Thrust lo dobbiamo immaginare come un esercizio molto simile a quello chiamato “ponte glutei”.

La differenza principale è che il corpo non è appoggiato a terra ma semi sospeso.

Le spalle e la parte alta della schiena dovrebbero stare appoggiate a un supporto, come appunto la seduta del divano soprattutto se particolarmente bassa.

Le gambe dovrebbero essere divaricate, in corrispondenza delle spalle, mentre i piedi ben saldi a terra.

Poco sotto al pube dovremmo posizionare il bilanciare o i pesi da impugnare saldamente.

La testa, invece, dovrebbe sempre stare sollevata, con il mento verso l’alto e i muscoli del collo contratti.

A questo punto potremmo eseguire il movimento procedendo in questo modo:

assumere la posizione sopra indicata, con le ginocchia flesse;

stringere bene i muscoli dei glutei;

darsi uno slancio con le anche, estendendole, e con le gambe per spingere glutei, anche, bacino verso l’alto, portando le cosce parallele al pavimento;

ritornare lentamente nella posizione iniziale ed eseguire 3 serie da 10.

Infine, come ultimo suggerimento per un’esecuzione perfetta dovremmo fare attenzione a non inarcare mai la schiena, tenendola sempre dritta e ben rigida.

Allora, ecco qui l’esercizio per snellire i fianchi larghi senza dimenticarsi di glutei e cosce e annientare la paura dell’imminente prova costume.

