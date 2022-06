Una chioma curata e ben portata contribuisce enormemente al nostro aspetto e alla nostra estetica. Di conseguenza presteremo attenzione a ogni aspetto che riguarda la stessa, quali piega, taglio, colore e prodotti.

Ovviamente al di là dei vari trattamenti e ritocchi che possono essere a discrezione personale, vi è un’operazione indispensabile: lo shampoo.

D’altronde dei capelli unti e privi di forma sono quanto di più sciatto si possa immaginare. Eppure, talvolta, può capitare di non poter lavare i capelli, il più delle volte a causa di un impegno imprevisto e mancanza di tempo. O potremmo avere altri impedimenti.

Sarà proprio in questi momenti che la disperazione avrà la meglio e verrà la voglia di coprirsi con un sacco per andare in giro.

Fortunatamente non c’è bisogno di farsi prendere dallo sconforto, perché esistono dei modi per sistemare i capelli e la frangia sporchi senza lavarli.

I divieti per non peggiorare la situazione

Prima di tutto, quando i capelli già sono sporchi bisogna stare attente a non sporcarli ulteriormente. Soprattutto se dovessimo avere una capigliatura già grassa di per sé, meglio evitare di toccarli in continuazione.

Così come di pettinarli, perché oltre a ingrassarli maggiormente rischieremmo anche di appiattirli e di amplificare l’effetto sporco.

Dovremo cercare invece di dare loro una forma, dunque se volessimo pettinarli facciamolo a testa in giù. Oltre a queste attenzioni però possiamo anche sfruttare qualche trucchetto.

Per sistemare capelli e frangia sporchi senza lavarli ecco 2 formidabili acconciature chic più un rimedio naturale che li manterrebbe a lungo puliti

Il miglior modo per far sembrare puliti i capelli è acconciarli in modo da sembrare tali. Anzi, vi è da dire che spesso alcune pettinature riescono anche meglio quando i capelli sono sporchi.

Possiamo dunque optare per delle acconciature glamour che ci facciano apparire belle e di tendenza. In particolare due che stanno davvero spopolando e che consentiranno anche di nascondere la frangia, particolarmente incline a sporcarsi.

La prima è la cosiddetta half bun, per realizzarla basterà raccogliere la frangia e i capelli dalle tempie e legarli, dopo di che arrotolarli. Otterremo una sorta di chignon morbido al di sopra del resto della chioma sciolta. Nasconderemo dunque così le radici con un look casual ma sofisticato.

Valida anche la mezza coda anni ‘60. Dividiamo i capelli in due parti, quella anteriore e posteriore. Cotoniamo la parte anteriore con spazzola e lacca, dopo di che fissiamola con un fermaglio.

I capelli più che sciatti e unti appariranno eleganti e curati.

Nel caso avessimo dei capelli che tendono a ingrassarsi facilmente potremmo provare qualche alternativa al solito shampoo.

Negli ultimi tempi sta riscuotendo particolare successo la shikakai, una polvere indiana ricavata da un’acacia e tipica della tradizione ayurvedica. Sembrerebbe essere particolarmente delicato sul cuoio capelluto e in grado di mantenerlo secco e pulito a lungo. Avrebbe anche un potere rinforzante, utile al pari di altre maschere naturali per far crescere più velocemente i capelli.

Basterebbe miscelare la polverina con acqua tiepida e utilizzarlo al posto del normale shampoo.

Naturalmente si raccomanda di acquistarlo presso attività sicure e di provarlo prima su una piccola zona nascosta del corpo per testare eventuali reazioni allergiche. Inoltre, come altri prodotti simili, sarà meglio non respirarlo, ingerirlo o farlo venire a contatto con gli occhi.

