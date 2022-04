Molto spesso si parla di come sia necessario difendersi dalle truffe e dai raggiri presenti nel mondo online. È infatti presente un’estesa letteratura che fornisce dei pratici consigli per proteggere i propri dati e la propria privacy. Però a volte tutto questo interesse fa perdere di vista altri problemi che si verificano nella vita di tutti i giorni. Ad esempio fra questi ci sono i furti che purtroppo rimangono un problema capillare, soprattutto quando si tratta di automobili.

Nonostante sia un fenomeno che non faccia particolari distinzioni nell’oggetto interessato, ci sono però degli esemplari che hanno probabilità maggiori di essere sottratti indebitamente rispetto ad altri. Ad esempio, sarebbe questa la macchina in assoluto più rubata secondo le statistiche in Italia. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e se dobbiamo correre ai ripari in fretta.

Le classifiche sui modelli più a rischio

Ogni anno vengono pubblicate delle statistiche riguardo alle auto rubate. Secondo i dati di Viasat, infatti, nella nostra penisola vengono rubate circa 9 auto ogni ora, arrivando all’esorbitante cifra di 75.471 all’anno. Questo numero riguarda solo l’anno passato, dato che il 2022 è ancora in corso e i risultati sono da verificarsi nei prossimi mesi. Questo fenomeno poi è in aumento, dato che l’unica decrescita di questo trend si è registrata nel 2020, periodo in cui però si è verificato per più di tre mesi un lockdown totale della popolazione. Confrontando quindi le classifiche degli ultimi tre anni riguardo ai veicoli più rubati, si può notare che più o meno sul podio ci siano sempre gli stessi modelli: la Fiat Cinquecento, la Panda, la Punto e la Ypsilon.

Sarebbe questa la macchina in assoluto più rubata in Italia secondo le statistiche e come difendersi dai furti

Secondo la lista aggiornata allo scorso anno, al primo posto si troverebbe la Panda con ben 8.816 unità rubate. Segue poi la Cinquecento con 6.743 e la Punto, con un numero leggermente minore, 5.292. La predilezione dei ladri per questo tipo di macchine sarebbe data dal fatto che siano facili da smontare e che, a differenza di quelle più di lusso, non avrebbero dei particolari sistemi di sicurezza. Quindi, se si possiede un modello di auto fra quelli menzionati, si potrebbe pensare di affittare un box o di interessarsi a un’assicurazione per furto. Se questo non fosse possibile, potrebbe essere utile installare un GPS che possa rintracciarla anche da remoto.

