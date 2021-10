Il primo passo per prevenire ogni male è seguire un’alimentazione corretta ed equilibrata. Ogni volta che ci rechiamo a fare spesa al supermercato siamo responsabili di quello che compriamo. Perché quello che mangiamo e beviamo incide fortemente sulla nostra salute.

La spesa andrebbe fatta con criterio e bisogna sapere orientarsi verso i prodotti giusti, che apportano più nutrienti. Ad esempio, questo pesce magro è un aiuto importante per cuore, ossa e muscoli, ma ancora oggi lo trascuriamo troppo.

Anche le bevande producono effetti più o meno positivi per noi. Basti pensare alle conseguenze di bere 5 bicchieri di vino sull’organismo umano. Per fortuna, non esistono solo bibite dalle quali guardarsi bene e da evitare.

Alcuni liquidi hanno molteplici effetti benefici e ci aiutano a prevenire malattie gravi come i tumori. Uno di questi lo vediamo spesso sugli scaffali del supermercato o in erboristeria, ma forse non lo consumiamo a sufficienza.

Ecco di quale stiamo parlando e tutti i benefici che sembrerebbe apportare.

Non rinunciamo a questa gustosa bevanda dissetante perché potrebbe aiutare a contrastare tumori e colesterolo alto

Lo si consuma in bustine o in polvere. È la bevanda preferita dagli inglesi, che tutti i giorni alle 5 del pomeriggio ne gustano una tazza: ci riferiamo al tè. Ma non a uno qualsiasi, bensì a una variante ben precisa: il tè verde.

Questa tipologia di bevanda si differenzia dalle altre per il tipo di lavorazione che ha subito. Il processo di stabilizzazione, infatti, permette alle foglie di mantenere la caratteristica colorazione verde. Inoltre, il tè verde non lo si fermenta, perciò non subisce alcuna trasformazione chimica.

Tutti i benefici di un prodotto eccezionale per la salute

Il tè verde è fonte di antiossidanti. I polifenoli presenti in grande quantità avrebbero un potente effetto antitumorale. L’Epigallocatechina gallato, una catechina dagli straordinari benefici sul corpo, è presente in quantità nettamente superiore rispetto ad altre varietà di tè.

I risvolti positivi del tè verde si vedrebbero anche sul cuore. Bevendolo, infatti, potremmo riuscire a ridurre grassi e colesterolo LDL ed evitare la formazione di coaguli nel sangue. Sarebbe anche un rimedio efficace per contrastare gli effetti del fumo, accelerare il metabolismo e prevenire malattie neurodegenerative.

Anche questa bevanda presenta qualche controindicazione. Andrebbe bevuta con moderazione, in quanto contiene caffeina. Evitiamola in caso di problemi alla tiroide o se ci stiamo curando con il bortezomib.

3 modi per gustarlo al meglio

Ci sono tanti modi per godere dei benefici di questa deliziosa bevanda. Possiamo preparare un infuso rinfrescante e digerente con menta e zenzero. Oppure alleggerirci della cena appena consumata mescolandola a un cucchiaio di anice e camomilla. Ottimo anche l’abbinamento con l’avocado, col quale possiamo ricavare un frullato super energetico.

Se non abbiamo nessuno dei problemi sopraelencati, non rinunciamo a questa gustosa bevanda dissetante perché potrebbe aiutare a contrastare tumori e colesterolo alto.