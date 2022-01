Gli oggetti più comuni che tutti tengono in casa hanno spesso degli usi alternativi inaspettati che semplificano la vita. Dagli ingredienti più semplici ai vestiti ormai usurati, ogni cosa si può trasformare per risolvere piccoli o grandi problemi quotidiani.

Abbiamo visto ad esempio che le sciarpe di lana vecchie e rovinate valgono oro per queste 4 funzioni. Ma anche senza troppi stravolgimenti, molti prodotti di uso comune possono essere utili in contesti diversi, spesso inimmaginabili.

Tra i prodotti di uso quotidiano più utili troviamo la lacca per capelli, preziosa per una piega perfetta, ma anche per altri 3 usi alternativi.

Per semplificarsi la vita ecco 3 modi alternativi di utilizzare la lacca per capelli

Usare lo stesso prodotto in situazioni diverse aiuta a trovare soluzioni spesso molto efficaci ed economiche. Non tutti conoscono, ad esempio, quest’uso inimmaginabile della patata, che risolverebbe un problema ostinato dei nostri gioielli e oggetti di metallo.

Anche la lacca per capelli ha la sua utilità e non solo per far tenere la piega più a lungo. La lacca si può usare, infatti, anche in altri modi.

Per esempio, è una soluzione perfetta per conservare più a lungo i fiori recisi. Basta portarli a testa in giù e spruzzare un po’ di lacca a distanza di circa 10 centimetri. In questo modo, che siano in un vaso o appesi al muro, si manterranno più a lungo. Da oggi quindi non butteremo più i fiori appassiti grazie a una spruzzata di lacca e a queste 3 fantastiche idee di riciclo creativo.

Vediamo ora gli altri due usi alternativi e pratici della lacca per capelli.

Un’unica soluzione contro ventose che si staccano e scarpe che scivolano

Per la ventosa, basta dare una spruzzata di lacca al suo bordo e attaccarla sulla superficie dove la si vuole posizionare. In questo modo, la lacca fungerebbe da sigillo e la ventosa dovrebbe essere più fissa e stabile.

Un altro problema è quello dei piedi che scivolano troppo nelle scarpe, causando tagli e vesciche. Per provare a risolverlo, spruzzare uno strato di lacca all’interno delle scarpe, dalla punta al tacco, e lasciar asciugare. In questo modo si crea un maggiore attrito e il piede non dovrebbe più scivolare.

