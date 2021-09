In questo articolo scopriamo come fare trading profittevole tradando azioni Borgosesia.

Come avevamo scritto in un precedente report (Per il titolo Borgosesia potrebbe essere un’estate molto difficile: il supporto chiave da monitorare) l’estate sarebbe potuta essere difficile per questa società immobiliare. Le attese sono state rispettate e dopo una discesa di poco più del 5% le quotazioni hanno ripreso la strada del rialzo riportandosi sui livelli di circa tre mesi fa.

Cosa fare allora? Come capire se sta per iniziare un movimento direzionale?

Scopriamo come fare trading profittevole tradando azioni Borgosesia mediante gli strumenti proprietari di ProiezionidiBorsa Running Bisector e La Nuova Legge della Vibrazione.

Prima, però, ricordiamo che il titolo ha una capitalizzazione di 25 milioni di euro e che il controvalore medio giornaliero scambiato è pari a circa 100.000 euro. Un valore non eccessivo che potrebbe anche causare forti aumenti di volatilità nel caso in cui dovesse aumentare l’attenzione sul titolo. Si consiglia, quindi, di approcciare il titolo con cautela e con piccoli capitali. Con somme, cioè, che siano confrontabili con gli scambi medi giornalieri.

Scopriamo come fare trading profittevole tradando azioni Borgosesia

Il titolo Borgosesia (MIL:BO) ha segnato l’ultimo prezzo della seduta dl 13 settembre a quota 0,626 euro, in ribasso dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma presenta molte insidie. Come si vede dal grafico, infatti, da qualche settimana è ingabbiata all’interno del trading range 0,614 euro – 0,652 euro (I obiettivo di prezzo). Per evitare di perdere soldi inseguendo i falsi segnali, quindi, è opportuno non avere fretta e attendere la rottura in chiusura di settimana di uno dei due livelli indicati.

Qualora si dovesse proseguire al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con II obiettivo di prezzo in area 0,752 euro e massima estensione di prezzo in area 0,852 euro. Nel caso di inversione ribassista, invece, le quotazioni potrebbero tornare in area 0,4 euro.