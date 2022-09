Le piante aromatiche sono sicuramente quelle che più vengono apprezzate nei giardini e nei terrazzi. Questo perché non solo sono spesso facili da coltivare, ma sono anche utilizzate in moltissimi ambiti. Che sia per un’ottima ricetta speziata oppure per un prodotto di bellezza fai da te, le erbe aromatiche sono molto flessibili nel loro uso.

Ce ne sono tantissime varietà, altre molto popolari come il rosmarino, altre meno conosciute. Tra queste troviamo il timo limone, una pianta che non molti conoscono. Non solo è facile da mantenere, ma ha anche tantissimi utilizzi. Infine, è un’ottima difesa contro gli insetti nocivi anche per le altre piante. Il timo limone ha moltissimi benefici, che lo rendono un’aggiunta immancabile al nostro giardino.

Questa pianta aromatica che profuma di limone è perfetta per il nostro giardino

Il timo limone è una pianta aromatica, che ha la caratteristica di avere l’aroma di limone, sia nell’odore che nel gusto. La coltivazione è davvero semplicissima, poiché è una pianta molto resistente. Il terreno, ad esempio, non ha necessità particolari, se non quella di essere asciutto. Può rimanere al sole anche molte ore, ma non ha problemi a sopportare anche l’ombra. Per quanto riguarda l’acqua, inoltre, non ha necessità di essere annaffiata spesso.

In inverno non ha bisogno di particolari accortezze e sopravvive anche a bassa temperatura. Come tutte le piante, però, è importante cercare di proteggerlo da gelate troppo aggressive. Questo si può fare coprendo la nostra pianta semplicemente con un telo o uno strato di paglia.

Il timo limone fiorisce in primavera e durante l’estate. Quelle che, però, vengono utilizzate di questa pianta sono le foglie. Come tutte le piante aromatiche, questa parte può essere utilizzata sia in cucina sia per altri ambiti nella casa. Possiamo anche utilizzarle in inverno, utilizzando dei metodi casalinghi per conservare le erbe aromatiche in questa stagione.

Il timo limone ha tantissimi benefici nascosti

Non tutti conoscono i benefici di questa pianta aromatica che profuma di limone. Ricca non solo di sali minerali, ma anche di vitamine, il timo limone viene spesso utilizzato per tosse e raffreddore. Viene inoltre utilizzato in shampoo e prodotti per la pelle grassa e in caso di eccesso di sebo. Potrebbe quindi essere un ingrediente importante per fare maschere di bellezza fai da te.

In cucina, infine, viene utilizzato in particolare per insaporire il pesce alla griglia o in forno, grazie al suo aroma di limone. Se siamo amanti delle verdure o abbiamo una dieta vegana, allora possiamo utilizzarlo per aromatizzare insalate, patate e funghi. Infine, è un ottimo ingrediente per creare tisane, fredde oppure calde, che potrebbero aiutare in caso di problemi alle vie respiratorie.

