Quando arriva l’estate e la temperatura si fa più calda apriamo tutte le finestre di casa per combattere il caldo.

Se da un lato facciamo entrare molta aria fresca in casa dall’altro diamo la possibilità a molti insetti di accedere alla nostra dimora.

Se poi vengono attirati da piante o cibo è davvero una tragedia.

Ma grazie a questo articolo scopriremo un modo tutto naturale per allontanare le formiche e poter utilizzare al meglio il nostro balcone.

Per scacciare via le formiche dal nostro balcone basta questo ingrediente di cucina

Con l’arrivo dell’estate cerchiamo di vivere tanti momenti all’aperto. Stare sul nostro balcone ci rilassa e ci permette di stare al fresco.

Ma proprio perché fa caldo cerchiamo di passare più ore sul balcone o terrazzo finendo anche per mangiare qualcosa.

Sarà capitato a chiunque di noi di fare uno spuntino e lasciar cadere qualche briciola. E questa briciola ha attirato prima una e poi molte formiche.

La formica si sposta generalmente da sola per scoprire nuovi posti da colonizzare. Ma una volta trovato un posto favorevole comunica le coordinate del nostro balcone all’intera colonia che non tarderà ad arrivare.

Come possiamo difenderci da questi animaletti? Dobbiamo per forza ricorrere a dei repellenti magari nocivi per persone o altri animali?

Niente paura, non ci serve altro che un po’ di sale. Pochi di noi sanno che per scacciare via le formiche dal nostro balcone basta questo ingrediente di cucina.

Infatti, con questo semplice componente potremo rendere difficile il diffondersi delle formiche anche in casa.

Ci basterà buttare un po’ di sale vicino al formicaio o in tutte quelle aree che potrebbero dare la possibilità alle formiche di entrare in casa.

Queste verranno allontanate in modo naturale dal sale e noi potremo vivere tranquilli.

Una valida alternativa

Non facciamoci prendere dal panico quando ci capita di trovare delle formiche sul nostro balcone.

Se non vogliamo utilizzare il sale potremmo ricorrere al bicarbonato per ottenere lo stesso risultato.

Ci basterà versarne una piccola quantità lunga il bordo del muro o nei tragitti percorsi dalle formiche. In questo modo riusciremo ad allontanarle in modo naturale.

Ricordiamoci sempre che se facciamo delle briciole è meglio raccoglierle subito e buttarle. Evitando depositi di cibo sul pavimento eviteremo sgraditi ospiti nella nostra casa.

