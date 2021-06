Alcune volte le nostre mani diventano vittime delle spine di piante, ortaggi o frutti. Questa sensazione non è solo fastidiosa alcune volte può provocare anche dolore e bruciore.

Esistono comunque dei rimedi naturali per poter eliminare le spine che si sono conficcate nelle nostre mani. Procedere all’eliminazione di queste è importante per evitare infezioni e ulteriori fastidi.

Quello che consigliamo è di intervenire subito così che la spina non vada in profondità. Ricordiamo anche che lavare le mani prima di iniziare, è importante per non contaminare la parte colpita.

Consigli pratici e rimedi naturali per eliminare le fastidiose spine dalle mani

Come già detto laviamo le mani prima di eliminare la spina e puliamo e disinfettiamo anche la parte colpita. Posizioniamoci in un luogo in cui c’è molta luce o utilizziamo una torcia per illuminare la zona interessata.

Oltre al classico ago disinfettato e alla tradizionale pinzetta possiamo ricorrere a metodi naturali come la patata e l’ittiolo.

Patata

Utilizzatissima in cucina per creare dei piatti sfiziosi, questa è utilizzato anche come rimedio cosmetico. Alcune donne la utilizzano come ingrediente per creare delle maschere viso miracolose.

In questo caso possiamo utilizzare la patata come rimedio naturale per facilitare l’eliminazione delle spine dalla nostra mano. Basterà applicare una fetta sulla zona interessata e lasciarla in posa per qualche minuto. Le sostanze contenute nella patata aiutano la spina a salire più in superficie, in questo modo per noi sarà molto più semplice estrarlo. Utilizziamo adesso una pinzetta per eliminare la spina.

Ittiolo

Questo è un classico rimedio della nonna che troviamo in farmacia ed è utile per le ferite aperte, punture di insetto e per le spine.

In questo caso dobbiamo acquistare la pomata a base di ittiolo e applicarla abbondantemente sulla zona interessata. Lasciamo in posa il più possibile e copriamo la parte con una garza. Il tempo consigliamo è di 8 – 10 ore.

L’ittiolo ha un forte potere astringente e disinfettante, una volta trascorso il tempo con una pinzetta risulterà più semplice estrarre la spina. Questi sono i consigli pratici e rimedi naturali per eliminare le fastidiose spine dalle mani.