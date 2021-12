Molti di noi, ogni giorno, si ritrovano costretti a dover sbrinare il parabrezza e i vetri della propria auto, perché ghiacciati dal freddo. È una vera e propria seccatura, tipica di questo periodo dell’anno.

Quando accendiamo l’auto, solitamente i vetri ci mettono un bel po’ di tempo a sbrinarsi. In questi casi, molte persone cercano di aiutarsi con un raschietto. Attenzione, però: questo oggetto è pericoloso, perché rischia di graffiare i vetri dell’auto.

Attenzione agli shock termici

Altri, invece, pensano che la soluzione migliore sia quella di entrare in macchina e avviare al massimo l’aria condizionata. Anche questa volta, però, potremmo mettere in serio pericolo i vetri della nostra auto. Infatti, a meno che il nostro parabrezza non sia di vetro termico, potrebbero esserci dei problemi.

Infatti, il contatto del vetro freddo con l’aria calda potrebbe creare uno shock termico. Questo potrebbe causare delle fratture irreversibili sul vetro, che si tradurrebbero in un danno economico davvero importante.

Fortunatamente, però, esiste un metodo molto più sicuro e veloce per sbrinare i vetri della nostra auto. Dovremo utilizzare solo 1 oggetto completamente gratuito, visto che praticamente tutti l’abbiamo già in casa. Ecco di cosa si tratta.

Per sbrinare i vetri ghiacciati dell’auto basta questo semplice oggetto che tutti abbiamo già in casa

Avere un’auto è un costo sotto tutti i punti di vista. Oltre alla manutenzione, molte persone spendono ogni anno tantissimi soldi per multe, anche inaspettate. Per fare un esempio, infatti, ci sono fino a 444 euro di multa per chi guida commettendo questo grave errore davvero molto comune.

Per fortuna, però, almeno sullo sbrinamento dell’auto potremo risparmiare.

Ecco la soluzione migliore per lo sbrinamento

Si tratta del metodo migliore e più veloce per sciogliere il ghiaccio dai vetri. Ci basterà solo una bottiglia di plastica o di vetro, da riempire con acqua tiepida, non calda, e nient’altro.

Una volta riempita la bottiglia, dovremo versare, con delicatezza, l’acqua sul nostro parabrezza e sugli altri vetri, e il gioco è fatto. L’acqua si scioglierà e potremo metterci in auto in pochissimi secondi. Questo, infatti, è il metodo più immediato ed economico che ci sia. Ecco perché per sbrinare i vetri ghiacciati dell’auto basta questo semplice oggetto che tutti abbiamo già in casa.

Facciamo attenzione, però: l’acqua dovrà essere tiepida al massimo, e non calda, altrimenti potrebbe creare uno shock termico pericoloso.

Il consiglio in più

Per non far ghiacciare i vetri della propria auto, molte persone decidono di ricoprirla con teli, coperte o pellicole. In realtà, questo metodo non è né sicuro né comodo, se consideriamo il tempo necessario per stendere i teli e l’eventualità che vengano rubati.

Per questo motivo potrebbe esserci utile lo spray decongelante. Questo prodotto è molto efficace e, infatti, sarà in grado di sciogliere qualsiasi strato di ghiaccio in pochi secondi.