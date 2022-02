Gli asciugamani più sfruttati in bagno spesso sono bianchi o di colori chiari. Con il passare del tempo e con l’utilizzo questi asciugamani rischiano di macchiarsi e di ricoprirsi di aloni o macchie gialle.

In molti si chiedono se sia possibile rimuovere queste antiestetiche macchie senza utilizzare la candeggina ma in maniera naturale.

Tra i rimedi della nonna per sbiancare gli asciugamani ingialliti ne possiamo trovare alcuni molto interessanti.

Bisogna, però, premettere che in alcuni casi non saranno sufficienti, specialmente se gli asciugamani sono particolarmente vecchi o macchiati.

Per sbiancare gli asciugamani ingialliti e renderli morbidi oltre che profumati senza candeggina bastano questi 3 rimedi naturali

Tra i rimedi della nonna possiamo trovare quello che vede protagonista il percarbonato di sodio. Meno utilizzato e conosciuto rispetto al bicarbonato è molto utile in casa per le pulizie domestiche. Il percarbonato, infatti, potrà essere utilizzato in molti modi diversi anche per pulire il WC incrostato.

Per acquistare il percarbonato sarà sufficiente recarsi al supermercato, in negozi specializzati nella pulizia della casa o su internet.

Il prezzo varierà a seconda della marca ma sarà sempre molto basso, su Amazon è possibile trovarlo a meno di 5 euro per 500 grammi.

Oggi si cercherà di capire come utilizzarlo per sbiancare e rendere morbidissimi gli asciugamani ingialliti del bagno.

Il percarbonato potrà essere aggiunto prima di iniziare il ciclo di lavaggio in lavatrice. Non sarà necessario metterlo in una vaschetta, potrà essere inserito direttamente nel cestello.

Si consiglia di utilizzare un misurino di percarbonato in caso di lavatrice non a pieno carico. Nella lavatrice da 8 kg, invece, meglio abbondare e utilizzare un misurino e mezzo.

Per quanto riguarda il tipo di lavaggio si potrà procedere a 50 gradi con ciclo lungo. Meglio temperature inferiori se gli asciugamani hanno delle stampe.

Nel caso di macchie molto resistenti si potrà procedere con un trattamento prima del lavaggio. Sarà sufficiente creare un composto di bicarbonato e sapone di Marsiglia con cui sfregare la macchia prima della lavatrice.

Un ultimo rimedio

Da ultimo un terzo rimedio della nonna molto interessante utile prima del lavaggio in lavatrice.

Aggiungere in una bacinella piena di acqua fredda 3 cucchiai di sale grosso e un bicchiere di aceto bianco.

Per sbiancare gli asciugamani ingialliti e renderli morbidi metterli a mollo e lasciare agire per un paio di ore prima di procedere con la lavatrice.

Si potrà anche evitare la lavatrice e procedere con un lavaggio a mano, in questo caso gli asciugamani andranno lasciati almeno una notte a mollo.

Per quanto riguarda il luogo in cui stenderli meglio optare per spazi esterni e soleggiati. I raggi del sole aiuteranno ad eliminare gli ultimi residui di macchie sugli asciugamani.

Profumare

Per risolvere il problema degli asciugamani puzzolenti, poi, si potranno inserire gocce di prodotti per profumare la biancheria nella lavatrice.

Oltre a questo si potrà utilizzare l’aceto bianco utile per assorbire eventuali odori, anche odore di muffa.