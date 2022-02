Un inizio di febbraio caratterizzato dal Festival di Sanremo. Come ogni anno, tanti dicono di non volerlo guardare, poi, puntuali arrivano i dati Auditel e ci si accorge che non è affatto così. Non solo spettacolo, però, inizia il tempo della settimana bianca, anche se la neve continua a scarseggiare, e ci si prepara al Carnevale di fine mese. In tutto questo le notizie sui rincari delle bollette continuano a tenere banco. Incertezza anche sulla situazione pandemica. Insomma, nel mese pazzo per antonomasia, cosa c’è di meglio che affidarsi all’oroscopo per cercare un po’ di speranza? Certo, anche in questo caso, gli astri non sorridono proprio a tutti. Nel fine settimana, però, ci saranno due segni in particolare che potranno davvero sentirsi al top.

Un weekend quasi da 10 per l’Ariete. Soprattutto a livello sociale, ci saranno incontri inaspettati, visite che potrebbero davvero cambiare il futuro prossimo. I nati dal 21 marzo al 20 aprile, infatti, vivranno due giorni all’insegna del divertimento più totale. Un sabato sera da sballo, da far durare più a lungo possibile, ovviamente senza esagerare con l’alcol. Nel quale sarà possibile instaurare dialoghi interessanti e nuove conoscenze totalmente impreviste. Come se non bastasse, poi, anche la domenica sarà foriera di cose piacevoli da vivere. Magari meno caotiche e più tranquille, ma sempre gradevoli. E chissà che non ci scappi anche qualche interessante conversazione che possa aprire nuovi orizzonti nel futuro immediato.

Fine settimana da sballo per questi due segni zodiacali che avranno le ali ai piedi, mentre il Capricorno farà spese folli

Se per l’Ariete ci avviciniamo a 10, subito a ruota ecco la Bilancia. Per i nati dal 23 settembre al 22 ottobre sarà un weekend particolarmente creativo. Infatti, per coloro che hanno dei figli, eccoli trascinati in un vortice di giochi e attività che faranno tornare un po’ fanciulli. Per i single, invece, non mancheranno le possibilità di esprimere la creatività in altri settori. Perché no, magari, con una persona appena conosciuta a cui si può proporre una giornata diversa. Per chi abita vicino a Milano, magari una visita a Scienzaland oppure tornare un po’ bambini e immergersi in qualche mercatino del vintage.

Se Bilancia e Ariete sorridono, ecco che, invece, per il Capricorno si prospetta un weekend quasi interlocutorio. A scuola sarebbe da 5,5 con prospettiva sulla sufficienza. Eppure, forse per contrastare questo momento un po’ di stasi, si può ricorrere al classico shopping terapeutico, magari in solitudine. Qualche spesa un po’ folle, per coccolarsi un po’, in attesa che arrivino momenti migliori.

Quindi, fine settimana da sballo per questi due segni, Ariete e Bilancia, che sfioreranno la perfezione. Mentre i Capricorno si consoleranno acquistando qualcosa che possa consolarli un po’, in un weekend abbastanza piatto.