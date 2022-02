Abbiamo già spiegato come degli ingredienti che troviamo in cucina, come il bicarbonato e il succo di limone, puliscano le superfici del bagno. L’aceto e ancor di più l’acido citrico svolgono un’azione anticalcare molto potente. In poco tempo e con poca spesa avremo un bagno pulito e luccicante. Se però abbiamo un’acqua molto dura o molto calcarea, rischiamo che il nostro lavoro venga vanificato al primo utilizzo del bagno. Oltre all’acqua calcarea si aggiunga anche il sapone che si deposita sulle ante della doccia e in pratica il giorno seguente dovremo tornare di nuovo a pulire tutto. In questo articolo andremo a vedere come dei semplici metodi ci possono aiutare a mantenere queste superfici splendenti più a lungo.

Ecco i rimedi per evitare che sporco e calcare si depositino ancora sui vetri della doccia ma anche su fughe e rubinetteria dopo averli puliti

Per i rubinetti in acciaio, il pericolo calcare è sempre dietro l’angolo. Basta infatti che nella nostra abitazione l’acqua sia calcarea per ritrovarci con brutti aloni bianchi. Possiamo adottare dei metodi però che potrebbero ritardare questo spiacevole inconveniente e mantenere lustri più a lungo i miscelatori. Dopo un’accurata pulizia consigliamo di mettere qualche goccia di olio per bambini su un panno e passare accuratamente tutte le parti in acciaio. L’olio per bambini ha una capacità lucidante oltre che idrorepellente e pertanto il nostro acciaio si conserverà splendente più a lungo.

La doccia

I box doccia di ultima generazione utilizzano vetri sempre meno lavorati, molto trasparenti e lucidi. Se da un punto di vista estetico e di design sono molto eleganti, sotto l’aspetto della praticità sono assai meno invidiabili. In commercio ci sono dei prodotti nanotecnologici che se applicati garantiscono che il vetro divenga idrorepellente per un certo periodo. Questi ritrovati tecnologici però hanno un prezzo abbastanza elevato. Se cerchiamo un rimedio più economico potremmo spruzzare, dopo aver pulito il vetro, della schiuma antistatica per mobili. Gli spray antipolvere che comunemente applichiamo sui mobili possono contribuire a produrre l’effetto idrorepellente. Passiamo con un panno asciutto e il gioco è fatto.

Approfondimento

