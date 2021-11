In autunno, l’aspetto del nostro giardino si modifica e diventa fiabesco e magico. Le atmosfere si trasformano regalandoci dei colori caldi e intensi. In questa stagione i piccoli arbusti da coltivare sono quelli che resistono al freddo e al gelo, ma che donano delle sfumature meravigliose e incantevoli. Ad esempio, ecco la pianta perenne dai fiori graziosi che non teme freddo e venti invernali. Ma non dimentichiamo, che per giardini coloratissimi anche in autunno, bisogna coltivare questa pianta esuberante che fiorisce con la pioggia.

Il fiore dai colori meravigliosi anche in autunno

Come affermato poc’anzi ci sono dei piccoli arbusti che fioriscono e rallegrano il nostro giardino anche durate le stagioni fredde. In particolare vogliamo parlare del ciclamino, una pianta appartenente alla famiglia delle Primulaceae, molto presente sui nostri balconi perché semplicissima da curare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il ciclamino è una meravigliosa pianta ornamentale, originaria dell’Asia Minore che regala dei fiori, dal profumo molto delicato, di colore rosa, bianchi o porpora. Le foglie crescono alla base della pianta e hanno la forma di un cuore con il bordo liscio o leggermente dentellato.

I ciclamini si possono coltivare sia in vaso che in piena terra in giardino. Il periodo di fioritura è quello invernale e anche se resistono al freddo, facciamo attenzione a riparare la pianta durante le gelate.

Questo piccolo arbusto ha bisogno di irrigazioni regolari, ma non bagniamo troppo le foglie e i fiori perché potrebbe svilupparsi la muffa. Le irrigazioni dovranno diminuire durante il periodo del riposo vegetativo, cioè nel momento in cui la pianta non produce più fiori.

Molti coltivano il ciclamino ma pochi sanno che per crescere rigoglioso ha bisogno di questo concime naturale

Il ciclamino è una pianta che necessita di un terreno soffice, umido, acido e ricco di sostanze nutritive. Infatti, molti coltivano il ciclamino ma pochi sanno che per crescere rigoglioso ha bisogno di questo concime naturale.

Questa pianta invernale necessita di un fertilizzate a base di fosforo e potassio, da mescolare con l’acqua delle innaffiature. Ecco che possiamo utilizzare come concime naturale, lo scarto di un frutto che tutti abbiamo in casa: le bucce delle banane. I nutrienti di questi scarto sono un vero toccasana per il nostro ciclamini.

Ma come procediamo? L’operazione è molto semplice. Basta far bollire qualche buccia di banana in 1 litro di acqua, per un tempo di 15 minuti. Spegniamo il fuoco, frulliamo e lasciamo raffreddare. Ora il nostro concime naturale è pronto. Basta solo aggiungere il decotto all’acqua che utilizziamo per innaffiare il ciclamino.