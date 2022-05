Per risparmiare sull’acquisto di un’auto nuova, usata o a chilometri zero bisogna assolutamente fare questo

Acquistare un’auto è un investimento. Spesso dice sia a perdere, tenuto conto che con il passare del tempo il suo valore si svaluta. C’è, però, un’altra verità e cioè che spesso si tratta di uno strumento di cui non si può fare a meno.

Acquistare un’autovettura rappresenta una spesa funzionale alle proprie esigenze. Ma esistono dei modi per risparmiare sull’acquisto di un’auto nuova.

Quando ci si è fatti un’idea di quale macchina acquistare o della tipologia, bisogna sfruttare internet per fare ciò che si è sempre fatto: una valutazione generale di mercato. Sì, perché la rete oggi rappresenta uno strumento straordinario che mette ogni potenziale acquirente nelle condizioni di capire quali siano i reali livelli di prezzo sul mercato.

La via da percorrere

C’è una strada maestra per risparmiare sull’acquisto di un’auto nuova. Può essere considerata come mutuata dal passato, ma è sensibilmente potenziata dalla tecnologia.

Immaginando, infatti, di aver puntato un preciso modello e di volerlo acquistare nuovo, è bene sapere che spesso i listini ufficiali non corrispondono ai reali prezzi che si trovano in concessionaria. Quasi tutti i rivenditori garantiscono importanti sconti e, in base alle diverse circostanze, a volte ci può essere più convenienza ad acquistare da qualcuno o da un altro.

Per questo la cosa più saggia da fare sarebbe quella di fare raccogliere diversi preventivi, senza dimenticare che soprattutto in alcuni casi si può beneficiare di occasioni in pronta consegna. Attenzione, ovviamente, ad avere cura nella comparazione che si tratti di modelli con gli stessi motori, allestimenti e optional. O quantomeno di fare le dovute differenze.

Grazie ad internet in pochi clic, sfruttando i siti in cui sono presenti le proposte di vendita, si può sapere se si sta acquistando un’auto ad un prezzo che è competitivo sul mercato o meno. La visione offerta non è più circoscritta al territorio, ma è praticamente nazionale. Ed è chiaro che, considerati possibili oneri di trasporto e spostamenti, non sempre considerare l’eventualità di acquistare lontano da casa è conveniente. Ma queste sono valutazioni da fare a parte.

Per risparmiare sull’acquisto di un’auto nuova, usata o a chilometri zero bisogna assolutamente fare questo

Questa tipologia di comparazione può essere fatta anche qualora si scelga di acquistare a chilometri zero. Si tratta, come è noto, di vetture nuove, ma già immatricolate. Fare il giro dei concessionari o cercarle sul web permette di avere un quadro sulla disponibilità. Questo potrebbe essere utile per preferirle al nuovo o di fare un confronto con un prezzo ottenuto nelle stesse comparazioni.

Il discorso va fatto anche per l’usato. Esistono delle linee guida che consentono di dare un prezzo giusto ad un’autovettura che è andata già su strada. Capire come va il mercato e quali siano le reali quotazioni che si trovano in giro è un sistema che consente di avere una visione più fedele del momento reale.

Anche in questo caso non bisogna mai perdere di vista i dettagli, come le condizioni delle vetture, i chilometraggi. Sfruttare internet consente di avere in pochissimo tempo un quadro di quali siano i prezzi medi di vendita per auto simili.

Non mancano, inoltre, portali specializzati che offrono direttamente e automaticamente sulle loro pagine questa tipologia di valutazione sulla collocazione di ogni prezzo delle auto in vendita nelle dinamiche del mercato.

