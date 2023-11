Per risparmiare sulla bolletta questi 3 dolci veloci senza cottura in forno o in padella sono facili e golosi 

Durante il giorno si fanno di solito tre pasti. Molti si concedono anche spuntini e merende. La voglia di dolce può prevalere su snack salati. A casa ogni tanto possiamo preparare un buon dessert o qualcosa per la colazione. Molte ricette ci possono far spendere dei soldi in più perché dobbiamo usare il forno o il gas. Fortunatamente con pochi ingredienti si possono realizzare delle bontà risparmiando un po’. Ecco qualche idea.

A partire dalla colazione molti preferiscono mangiare qualcosa di dolce. C’è chi ama il classico cornetto con il cappuccino o la fetta di pane e marmellata. Specialmente i più piccoli inzuppano i biscotti nel latte. Una bella soddisfazione è però portare in tavola un bel dolce fatto in casa. Sappiamo bene che molte ricette della tradizione hanno bisogno di cottura. Si usano pentole, teglie, stampi vari con un’incidenza sul consumo di corrente elettrica e di gas.

Per risparmiare sulla bolletta questi 3 dolci veloci senza cottura possono essere una buona idea

Cucinare risparmiando qualche euro è una missione possibile. Basterebbe scegliere tra diverse ricette. Ci sono infatti molti piatti da preparare a freddo. Per quanto riguarda i dolci e i dessert in generale con pochi ingredienti faremo leccare le dita a grandi e piccini. Scopriamo come.

Per la prima ricetta occorrono:

200 g di riso soffiato;

150 g di crema alle nocciole o di pistacchio.

Se quando apriamo il barattolo la crema è densa, ammorbidiamola a bagnomaria per pochi minuti. Versiamo il riso soffiato in una ciotola, aggiungiamo la crema preferita e mescoliamo. Dopo aver foderato uno stampo con della pellicola trasparente versiamo il composto. Mettiamolo in frigorifero per 30 minuti. Tiriamo fuori il nostro dolce e decoriamolo con confettini colorati o granella di nocciole.

Per una crostata tritiamo 200 g di biscotti secchi. Mescoliamoli con 200 g di burro fuso. Ora sistemiamo l’impasto sul fondo di una tortiera in silicone. Montiamo 150 g di panna, uniamo 200 g di mascarpone e 100 g di zucchero oppure qualche cucchiaio di miele. Spalmiamo la crema all’interno della crostata e facciamo riposare in frigorifero per circa un’ora. Dopo decoriamo con frutta fresca di stagione.

Altre ricette

Se abbiamo poco tempo potremmo riempire la nostra crostata con la classica crema spalmabile. Per renderla più golosa cospargiamola di granella di frutta secca oppure con nocciole tostate intere.

Tra tante altre golose ricette, oltre al salame di cioccolato, proviamo delle girelle casalinghe. Prendiamo del pane per tramezzini, 5 o 6 fette. Ora usiamo un bicchiere per stenderlo. Riempiamolo con la nostra crema spalmabile preferita oppure usiamo lo yogurt greco. Avvolgiamo il pane con della pellicola formando un rotolo. Lasciamo riposare in frigorifero per un’ora. Poi tagliamo e ricaviamo delle rondelle. Potremmo immergerne un lato dentro a del cioccolato fuso. Renderemo così le nostre girelle ancora più golose.

Quindi, per risparmiare sulla bolletta questi 3 dolci veloci senza cottura sarebbero da provare.