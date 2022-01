L’asciugacapelli è un elettrodomestico molto importante per le donne. Al contrario di lavatrice e lavastoviglie, che suscitano parecchie lamentele per via del loro continuo uso quotidiano, il phon è visto come un grande amico. Infatti, per quanto indispensabile, molto donne non sono felici di dover fare il bucato o caricare e poi svuotare la lavastoviglie. L’asciugacapelli, invece, rimanda a un momento di cura del proprio corpo, anche di coccola, se vogliamo. Certo, per chi ha i capelli particolarmente lunghi, magari non si può fare lo stesso discorso, ma questa è un’altra storia.

In commercio esistono tantissime marche di phon. Con una fascia di prezzo molto ampia, a seconda, chiaramente, della potenza. Da quelli più professionali dei grandi centri estetici fino a quelli piccoli da viaggio o da tenere in borsa quando si va in piscina o palestra. Ci sono diversi aspetti da valutare per scegliere un phon, oltre, ovviamente, al costo e al consumo. Andiamo a scoprirli insieme.

Come scegliere l’asciugacapelli migliore per le nostre esigenze in base a consumi, prestazioni, rumori e accessori

Partiamo innanzitutto dalla potenza. Un concetto che però, da solo, non basta per orientare una scelta. Infatti, oltre a questa, dobbiamo prendere in considerazione l’efficacia, che altro non è che il tempo che serve per asciugare i capelli. Ovviamente un phon che ha una potenza di 2500 watt, come quelli professionali, ne avrà una decisamente superiore rispetto a quelli da viaggio, intorno ai 1500 watt. Tuttavia, non è detto che l’efficacia sia poi così differente. Essa si riassume nella miglior combinazione tra la temperatura e la portata del flusso dell’aria, ossia quanta di questa il phon riesce a buttare verso l’esterno in un determinato lasso di tempo. Questo dato si esprime generalmente in chilometri all’ora. Di conseguenza, un numero maggiore determina una superiore efficacia. Questo è l’aspetto più rilevante da guardare più che il solo numero di watt.

Il motore

Un altro aspetto fondamentale da valutare è il tipo di motore. Ne esistono tre varianti: il motore a corrente alternata, quello a corrente continua e quello a controllo elettronico. La prima tipologia è la più standard e ha un prezzo molto abbordabile. La seconda, invece, ha una maggior maneggevolezza, ma una durata di vita inferiore. La terza è la più tecnologica e moderna e ha un costo piuttosto importante. Con il motore a corrente alternata non si sbaglia mai, gli altri due garantiscono un’efficacia maggiore, ma a un costo più elevato.

Infine, parliamo degli accessori e del rumore. Il classico beccuccio ormai lo hanno praticamente tutti. Non si può dire lo stesso, soprattutto per i modelli più piccoli, del diffusore. Questo è più adatto per chi ha i capelli ricci o comunque mossi. Invece il primo è indubbiamente di uso più comune, per quanto, poi, se ne possa fare anche a meno. Per quel che riguarda il rumore, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e tornare sui motori. Quelli a corrente alternata sviluppano, solitamente, meno rumore rispetto a quelli a correnti continua.

Ecco, dunque, come scegliere l’asciugacapelli migliore per le nostre esigenze in base a consumi, prestazioni, rumori e accessori per prendersi cura della nostra testa. Potenza ed efficacia sono i parametri più importanti, oltre poi alla maneggevolezza data dal peso, all’ergonomia del manico e al tipo di capello che dovremo asciugare.