Le riforme in Italia sono sempre più richieste e sollecitate. Quella della Pubblica Amministrazione, la riforma sanitaria, quella della giustizia, quella del lavoro e degli ammortizzatori sociali, quella fiscale. Per il momento non se ne sa nulla.

In compenso è andata in porto la riforma che autorizza nuovi pesanti aumenti di tasse sulla casa e sui conti delle famiglie italiane. Vediamo di cosa si tratta.

Cancellata la TASI ma non il suo carico fiscale

Lo scorso anno è stata varata la riforma dei tributi locali, un provvedimento che cancella la TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili. Questa tassa era in vigore fino al 31 dicembre dello scorso anno. Poi, con un provvedimento, è stata abolita per il 2020. Ci sarebbe da festeggiare, considerato che una tassa viene abolita. Peccato che l’imposta non esista più, ma l’aggravio sulle tasche cittadini è rimasto e, forse, anche salito. Vediamo il motivo del paradosso.

L’abolizione della TASI ha creato nelle casse comunali un buco finanziario. Non potendo più contare su questa imposta, il Comune ha visto le sue entrate diminuire di una cifra pari alla tassa.

Così, per ovviare alle mancate entrate, il Governo ha permesso di aumentare l’IMU. In pratica un comune che subisce una perdita dalla cancellazione della TASI, può rifarsi aumentando l’imposta sugli immobili.

Grazie alla riforma la tassa ha semplicemente cambiato nome. Cancellata la TASI, resta il carico sui proprietari degli immobili. Anzi, in alcuni casi è anche cresciuto.

L’effetto perverso, ma assolutamente prevedibile, lo testimonia una ricerca della società Bluenext. Confrontando l’aliquota dell’IMU applicata dai comuni nel 2019 e quella del 2020, ha scoperto come 3.775 Comuni (su 7.900), hanno aumentato l’IMU.

Inoltre 4.020 Comuni hanno ritoccato l’IMU anche sulla prima casa, su cui si paga l’imposta solamente se accatastata come abitazione di lusso. In totale circa 75mila abitazioni in Italia.

