Gli elettrodomestici hanno cambiato la vita dell’uomo, semplificando oltremodo molte azioni quotidiane. Basta immaginare, ad esempio, quanto fosse più duro dover fare sempre tutto il bucato a mano.

Per fortuna, oggigiorno siamo più fortunati e abbiamo la lavatrice. Rovescio della medaglia sono però i consumi energetici spropositati della stessa che fanno lievitare la bolletta.

Per risparmiare sui consumi energetici ecco 10 vantaggiose lavatrici in offerta a meno di 500 euro

Per ridurre i consumi servono alcune accortezze, come lavare in determinate fasce orarie. Magari stando attenti anche a evitare sovraccarichi che facciano saltare la corrente elettrica.

Ciò però non basta, poiché molto dipende dalla lavatrice stessa. Infatti, bisognerebbe prediligere quelle delle classi energetiche più alte nella scala, poiché assicurano massima efficienza e minori consumi.

Per passare a uno di questi modelli, magari si potrebbe approfittare delle tante offerte che si trovano in giro, anche in previsione del Black Friday. Per facilitare la ricerca, ne abbiamo selezionato una decina, a meno di 500 euro e tutte appartenenti alla nuova classe energetica più alta, quella A. Tale indicazione la si trova sull’etichetta, verde in questo caso, che indica anche il riferimento alla scala di appartenenza A-G.

Le lavatrici che seguono si caricano tutte frontalmente. Prezzi e caratteristiche fanno riferimento ai dati riportati dai rivenditori sui siti online, rispettivamente quello della Euronics e dell’Unieuro.

Dal primo segnaliamo:

Candy CBW 48TWME S a 499 euro invece di 799euro, sconto del 37,55%. Capacità 8 kg e 1400 giri;

Candy CBWO 49TWME S a 470 euro invece di 849 euro, sconto del 44,64%. Capacità 9 kg e 1400 giri;

Beko WTX91486AI-IT a 449 euro invece di 699 euro, sconto del 35,77%. Capacità 9 kg e 1400 giri;

Hoover H3WS4428TAMCE 11 a 461 euro invece di 520 euro, sconto 11,35%. Capacità 8 kg e 1200 giri;

Beko WUX71486AI IT a 381 euro invece di 499 euro, sconto del 23,65%. Capacità 7 kg e 1400 giri.

Le altre lavatrici di classe A in offerta

Anche all’Unieuro vi sono diverse lavatrici della migliore classe energetica in offerta, vediamole.

Candy RapidÓ RO 1494DWME 1-S a 372 euro invece di 549.90 euro, sconto del 32%. Capacità 9 kg e 1400 giri;

Samsung WW90TA046AE a 369.99 euro invece di 899.90 euro, sconto del 58%. Capacità 9 kg e 1400 giri;

Candy Smart Inverter CSS1610TWMCE 1-S a 349 euro invece di 619.90 euro, sconto del 43%;

Haier Serie 636 HW100 B12636NE a 329.90 euro invece di 629.90 euro, sconto del 47%. Capacità 10 kg e 1200 giri. Offerta disponibile solo online;

Hoover LINK PRO HLPS4137TAMBE 11 a 305.99 euro invece di 549.90 euro, sconto del 44%. Capacità 7 kg e 1300 giri.

Per risparmiare sui consumi energetici ecco quindi 10 vantaggiose lavatrici in offerta a meno di 500 euro. Potrebbe essere il momento giusto, quindi, per cambiare la nostra vecchia lavatrice, risparmiando sia sull’acquisto sia sulle bollette future.