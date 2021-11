Sebbene negli ultimi due anni se ne sia parlato meno, per ovvie ragioni, influenza e mal di gola rimangono i malanni stagionali più diffusi.

Chiunque infatti nel corso dei lunghi autunno e inverno può essere colpito da congestione nasale ed irritazione delle vie respiratorie. Nulla di cui preoccuparsi, basta un colpo di freddo al momento giusto per far presentare problemi di questo tipo che, tuttavia, possono essere fronteggiati in modo naturale. Già in passato avevamo evidenziato una pianta dalle proprietà lenitive contro tosse e dolori da tenere in casa e da cui ricavare tisane decongestionanti.

Quello che vedremo in seguito, è un rimedio che non si coltiva ma che può essere agevolmente acquistato in alcuni supermercati, farmacie ed erboristerie.

Antinfiammatorio e antivirale

Tanti sono i rimedi naturali di cui avremo sentito parlare negli ultimi tempi, ma pochi vantano così tante proprietà come la propoli. Oltre alle tisane questo sarebbe uno strepitoso rimedio naturale contro il mal di gola grazie alle sue qualità antisettiche e antivirali. Proprio in ragione di queste qualità, le api producono la propoli per difendere da agenti esterni i loro alveari. Non a caso, l’etimologia della parola propoli deriva dal greco “pro” e “polis”, letteralmente “a difesa della città”, come testimoniò per primo Plinio il Vecchio.

Come detto in precedenza, la propoli viene largamente impiegata nelle cure naturali, in particolare contro le irritazioni e contro alcuni fenomeni virali. Pare, infatti che la propoli possa essere utile anche contro herpes labiali e afte. Ma vediamo come assumerla.

La forma con cui più spesso troviamo la propoli è quella diluita in soluzione idroalcolica disponibile in gocce o in pratici spray. Nel caso delle gocce, se ne utilizzano circa 25 per ogni utilizzo da dissolvere in acqua e con cui fare dei gargarismi disinfettanti. Allo stesso modo, è possibile applicare gli spray direttamente sulla zona irritata della gola.

Qualcuno però potrebbe avere problemi con la parte alcolica, ma nessun problema perché la propoli è in commercio anche allo stato grezzo. Questa si presenta come una resina da masticare un paio di volte al giorno per lenire i dolori alla gola. Infine, uno dei metodi più comuni e senz’altro gustosi di assumere propoli è attraverso il miele specifico o caramelle. Questi uniscono le proprietà nutrienti del miele a quelle antinfiammatorie della propoli.

Ad ogni modo, alcuni soggetti potrebbero presentare delle allergie alla propoli o essere in conflitto con alcuni farmaci. Prima dell’utilizzo, è sempre bene consultare un medico.

