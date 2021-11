È una domanda che spesso non osiamo fare in compagnia, e a volte neanche al medico, ma che tutti ci poniamo: quanto spesso è normale defecare per una persona sana?

Non c’è da provare imbarazzo riguardo a questa materia. La regolarità intestinale è essenziale per il nostro benessere quotidiano. Inoltre i problemi intestinali sono tra i disturbi più frequenti di cui possiamo soffrire, ed è quindi normale chiedersi se la frequenza con cui andiamo in bagno sia sufficiente. Fortunatamente la medicina ci può rassicurare in tal senso. Vediamo quindi quante volte è normale andare in bagno alla settimana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Non crediamo ai miti, ecco quanto spesso è normale andare in bagno secondo la scienza

La frequenza di defecazione ottimale è diversa da individuo a individuo. Cambia inoltre a seconda della nostra dieta, dell’età, del sesso, dello stress e dalle nostre abitudini quotidiane. C’è però una ‘soglia minima’ al di sotto della quale possiamo dire che una persona soffre di stitichezza.

Alcuni pensano che sia necessario andare in bagno con regolarità tutti i giorni, ma in realtà non è così. Non crediamo ai miti: ecco quanto spesso è normale andare in bagno secondo la scienza. Si parla di stitichezza soltanto quando andiamo in bagno meno di tre volte alla settimana.

Rientra nella normalità quindi evacuare l’intestino da tutti i giorni a più di tre volte a settimana.

Se ci capita spesso o sempre di non andare in bagno più di tre volte alla settimana, allora possiamo parlare di ‘stitichezza cronica’, che si manifesta anche con altri sintomi.

Quali sono i sintomi che indicano stitichezza cronica

Oltre a per l’appunto andare in bagno meno di tre volte alla settimana, ci sono altri sintomi che accompagnano la stitichezza. Primi fra tutti la sensazione di pesantezza o dolore quando andiamo in bagno. Anche feci dure e asciutte sono un sintomo di intestino pigro. Può capitare anche di non riuscire ad evacuare per molti giorni in assenza di lassativi o di clisteri. Se soffriamo spesso di questi sintomi, è consigliabile rivolgersi a un medico che saprà fare una diagnosi e indicare una terapia corretta.

Aiutiamo il nostro intestino con fibre e abbondante idratazione

Anche se non soffriamo di stipsi cronica, è importante per la nostra salute aiutare l’intestino a svolgere le sue funzioni. Per questo, dovremmo assicurarci di assumere con la dieta la giusta quantità di fibre, e premurarci di rimanere idratati bevendo abbondante acqua.

Uno dei cibi più famosi che ci aiutano a regolarizzare l’intestino sono i semi di lino. Ma attenzione, i semi di lino possono essere inutili se saltiamo questo passaggio prima di consumarli.