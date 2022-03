Allarme rosso per gli utenti di telefonia mobile ed in particolare per i possessori di dispositivi con il sistema operativo Android. E questo perché si aggira una minaccia. Precisamente, quella rappresentata da SharkBot che è un virus.

Nella fattispecie, si tratta di un malware che, come si evince dal nome, può attaccare i dispositivi con il sistema operativo Android come se fosse uno squalo. Con il rischio di sottrazione di dati sensibili a partire da quelli bancari.

Attenzione ai vostri soldi e ai conti correnti perché il nuovo virus SharkBot sta infettando i dispositivi facendo tremare tutti gli utenti Android

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, il malware SharkBot si nasconderebbe nello store Android. Precisamente, in alcune app che sono di pubblica utilità e che spaziano dalle applicazioni per la pulizia del dispositivo agli antivirus.

Quindi, per schivare il malware SharkBot la prima cosa da fare è sempre quella di evitare di scaricare app per cellulari Android che sono di dubbia provenienza. E comunque che sono riconducibili a società di software sconosciute o non autorevoli.

Detto questo, il nuovo virus SharkBot può agire sia tramite gli SMS, sia attraverso l’esposizione su browser di siti bancari falsi. E quindi di portali dai quali non occorre mai provare ad inserire le credenziali di accesso al proprio istituto di credito. Altrimenti c’è il rischio di vedersi svuotato il conto corrente bancario o la propria carta di credito.

Il nuovo malware che si insinua nei dispositivi mobili per rubare dati bancari e denaro

Attenzione ai vostri soldi e ai conti correnti perché il nuovo virus SharkBot sta infettando i dispositivi. Ma per fortuna c’è anche da dire che, dallo store Android, il malware è nascosto in applicazioni non solo poco conosciute. E quindi spesso anche con pochi download. Ma anche in app che sono state già rimosse di recente. O che comunque sono in corso di rimozione.

In realtà il malware SharkBot era stato già scoperto l’anno scorso dagli esperti di sicurezza. Precisamente, nel mese di ottobre del 2021. Ma a quanto pare ora si sta diffondendo in maniera alquanto preoccupante nel mondo Android. Dal punto di vista tecnico ed informatico, in materia di sicurezza digitale, SharkBot è un trojan bancario.

Ed ha come obiettivo palesemente malevolo quello di rubare denaro facendo leva proprio sui dispositivi mobili infettati e quindi compromessi. Quando il malware è presente, infatti, SharkBot riesce a rilevare, e ad agire di conseguenza, nel momento in cui l’utente Android sul proprio dispositivo avvia un’app bancaria.