Per ripartire in forma sono questi i controlli da dover fare

La fine dell’estate per molti rappresenta un momento di ripartenza e di ripresa delle sane abitudini e di tante cose lasciate in sospeso. Tra queste spesso rientrano visite mediche ed esami di controllo. Per ripartire alla grande e affrontare la lunga stagione invernale è molto importante sottoporsi a esami e screening al fine di prevenire eventuali malattie. Ricevere una diagnosi precoce in molti casi può salvare la vita ed evitare tantissime sofferenze. Individuare un tumore in uno stadio molto precoce può favorire un trattamento efficace e aumentare le possibilità di guarigione.

Quali sono allora i controlli da effettuare dopo l’estate? Oltre alle sedute dal parrucchiere per ravvivare il colore ai nostri capelli sciupati dal sole è fondamentale controllare anche la salute della nostra pelle. In particolare dopo la lunga esposizione al sole è importante sottoporsi a un controllo dei nei. Il sole infatti oltre a sciupare i capelli, rappresenta un notevole rischio per i nei e per la pelle potendo causare l’insorgenza di tumori.

L’importanza della prevenzione

Oltre alla prevenzione quotidiana che consiste nell’osservazione quotidiana della pelle è fondamentale sottoporsi a una visita dermatologica, almeno una volta l’anno. Qualora lo specialista dovesse ritenerlo necessario potrebbe richiedersi un esame di secondo livello, ovvero la mappatura dei nei.

Quest’esame consiste in un’osservazione di tutti i nei del corpo e consente di monitorare lo stato dei singoli nei acquisendo le immagini macroscopiche e dermoscopiche. Per capire se un neo può rappresentare un pericolo per la salute, si può ricorrere alle prime 5 lettere dell’alfabeto. In particolare, A come Asimmetria, B come Bordi se sono frastagliati, C come Colore, D come Dimensioni ed E come Evoluzione.

Pertanto, potrebbero essere pericolosi i nei con forma irregolare, bordi frastagliati, colore non costante, diametro maggiore di 6 mm o che cambiano aspetto. Il sole è un fattore di rischio molto elevato per la salute dei nei e in questi casi è fondamentale sottoporsi a una visita specialistica.

Per ripartire in forma sono questi i controlli da dover fare

Oltre alla visita dermatologica, dopo l’estate al rientro dalle vacanze sarebbe opportuno sottoporsi agli esami del sangue per controllare i valori di glicemia e colesterolo. Nonché sottoporsi a una visita cardiologica al fine di escludere, diagnosticare o monitorare eventuali disturbi cardiologici.

In particolare, è importante sottoporsi a visita almeno ogni 5 anni se si hanno più di 40 anni. Mentre sarà importante sottoporsi a visite più frequenti in caso di sintomi. Ovvero battito cardiaco lento o accelerato, fiato corto, vertigini, gonfiore ai piedi o all’addome, dolori o fastidio al petto.

Inoltre, tra i controlli da eseguire sono ugualmente importanti la visita dall’oculista e dal dentista per prevenire eventuali fastidi. Pertanto per ripartire in forma sono questi i controlli da seguire in via generale per contrastare spiacevoli disturbi.

