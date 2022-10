La ricerca del lavoro rimane una priorità per gli italiani. Lo stesso reddito di cittadinanza era uno strumento che in origine avrebbe dovuto favorire l’accesso dei giovani e non solo, nel mondo del lavoro. Da anni si assiste ad una migrazione dal Sud Italia verso il Nord del Paese di disoccupati alla ricerca di una occupazione. Ma la migrazione avviene anche perché in certe regioni d’Italia i lavori sono meglio retribuiti che altrove. Tuttavia, come fare per guadagnare di più e avere uno stipendio più alto?

Con la fine dell’estate una massa di diplomati ha davanti due opzioni. Chi è in possesso di un diploma di scuola media superiore può decidere di iscriversi all’università. Un titolo di laurea offre maggiori possibilità di trovare un lavoro ben remunerato. Quattro in particolare sono le più richieste.

Oppure, chi si è appena diplomato può decidere di entrare immediatamente nel mondo del lavoro, cominciare a guadagnare e rendersi indipendente. Ma quali sono le zone d’Italia dove è più facile trovare lavoro? E quali sono quelle dove gli stipendi sono più alti?

Per guadagnare di più e avere uno stipendio più alto meglio lavorare qui

Una recente indagine sugli stipendi ha messo in evidenza come ci sia una forte disparità di retribuzione tra le regioni. Secondo il JP Geography Index 2021 i lavoratori, a parità di occupazione, guadagnano molto di più in alcune parti d’Italia che in altre. Generalmente gli stipendi sono più alti al Nord Italia, in particolare in Lombardia, la regione dove si guadagna di più in assoluto. Qui uno stipendio medio lordo annuo supera i 32.000 euro e le retribuzioni medie lombarde sono superiori dell’8% alla media nazionale.

Anche in Trentino Alto Adige, Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Friuli, Veneto e Piemonte si guadagna di più rispetto alla media nazionale. In Valle d’Aosta la media dei redditi da lavoro è esattamente coincidente con la media nazionale, ovvero poco sotto i 30.000 euro.

In fondo alla classifica troviamo tutte regioni del Sud. Le cinque regioni dove si guadagna di meno sono Molise, Puglia, Sicilia e Calabria. Ma i lavoratori della Basilicata sono tra quelli peggio pagati in Italia. Lo stipendio medio in questa zona è di poco inferiore ai 25.000 euro lordi annui.

Dove è più facile trovare impiego in Italia

Non sempre uno stipendio più alto coincide con una maggiore facilità a trovare lavoro. Tuttavia nel caso della Lombardia queste due caratteristiche coincidono. Chi vuole trovare lavoro in poco tempo, deve trasferirsi nella regione della Madonnina. Tra tutte le offerte di lavoro pubblicate negli ultimi mesi in Italia, la maggiore percentuale si trova a Milano e provincia.

Quindi chi vuole lavorare e vivere bene dove deve trasferirsi? Secondo questi dati il Nord Italia offre più chance per chi cerca lavoro e stipendi maggiori. Ma non esiste solo l’Italia. Sempre più giovani e non solo, fanno la scelta radicale di andare a vivere e lavorare all’estero, per guadagnare di più e avere uno stipendio più alto.

La vicina Svizzera è uno degli Stati dove è possibile vivere bene con stipendi maggiori che nel nostro Paese. Olanda e Gran Bretagna sono altri due punti di arrivo sempre più opzionati da chi è in cerca di lavoro. Fuori dall’Europa, oltre gli Stati Uniti, anche Canada, Australia, Nuova Zelanda, Singapore e Corea del Sud sono Paesi che offrono ottime opportunità occupazionali.

