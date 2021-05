I cinquant’anni, si sa, sono un’età meravigliosa. Grazie all’innalzamento della vita media delle persone e della qualità di essa, la proverbiale “mezza età” è diventata ormai una nuova primavera per tantissime persone. Su ProiezionidiBorsa spesso gli Esperti della Redazione si occupano di consigli e idee per i neo-cinquantenni o, comunque, per chi vuole restare sempre in forma.

Molti Lettori, infatti, sono sempre curiosi di scoprire novità, curiosità e trucchetti per rimanere giovani e in salute. Nell’articolo di oggi, l’argomento affronta una tematica interessante per chi ha più di cinquant’anni: dovrebbe evitare questi cibi per non affaticare il corpo e dimagrire.

Consultare uno specialista

Come sempre, la Redazione ricorda l’importanza di consultare il proprio medico. Non si dovrebbe mai prendere iniziative quando si parla di salute, e in modo particolare superati i cinquant’anni diventa importantissimo mantenere un contatto costante con gli specialisti giusti. Questo, già di per sé, è il miglior consiglio per chi vuole curarsi al meglio. E rimanere sempre in salute.

Detto questo, è il momento di esplorare una serie di alimenti che andrebbero evitati superati i cinquant’anni. Questi consigli generali sono validi soprattutto per le signore. Ma possono adattarsi anche agli uomini. La regola numero uno è evitare i cibi spazzatura. Gli alimenti processati, soprattutto, e quelli che possiedono valori nutrizionali bassi.

Alimenti nemici della salute

Lo zucchero è un grande nemico della salute quando assunto in quantità sbagliate. Anche i prodotti cosiddetti “light” possono essere ingannevoli: yogurt, barrette, succhi di frutta… Meglio prediligere altri alimenti.

Un altro cliché da infrangere riguarda le gallette e i cereali soffiati. Contengono troppe calorie, un indice glicemico alto e poche qualità nutrizionali.

Tra gli alimenti processati ce ne sono due tipi che vanno evitati assolutamente. Ovvero quelli in cui sono presenti grassi idrogenati e la carne con aggiunta di nitriti e nitrati.

Già altre volte su ProiezionidiBorsa si è parlato dei pericolosi grassi trans. In più, quegli additivi nelle carni possono diventare cancerogeni una volta mangiati. Vanno messi al bando anche i prodotti da forno, la margarina e gli alimenti affumicati: chi ha più di cinquant’anni dovrebbe evitare questi cibi per non affaticare il corpo e dimagrire.