Al giorno d’oggi esistono diversi modi per prendersi cura del proprio viso. Nei negozi è possibile acquistare maschere, creme peeling, creme scrub o tonici, per citarne alcuni, anche abbastanza costosi. Si sottovaluta invece una tecnica utilizzata dalla nonne molto efficace ed economica, in grado di purificare e tonificare la pelle donando un viso fresco e luminoso.

Si tratta di un bagno di vapore per il viso che presenta molteplici benefici. Oltre a rigenerare e detergere l’epidermide grassa e impura, ha un effetto disintossicante, in quanto depura dalle tossine ossigenando i tessuti e regalando nuova vitalità al volto. Favorisce la circolazione sanguigna, la distensione dei muscoli facciali e prepara la pelle ad accogliere i cosmetici che si vorranno applicare subito dopo.

L’azione purificante del vapore acqueo, unita poi all’aggiunta di ingredienti fitoterapici come la camomilla, è il connubio perfetto per una cura rigenerante del viso e per rasserenare la mente. È questo il trattamento viso impeccabile per una pelle levigata e un contorno occhi rivitalizzato.

Le sue proprietà

Uno degli ingredienti fitoterapici per eccellenza è appunto la camomilla, una pianta erbacea che, a tutti gli effetti, la si può considerare un’erba medicinale. Difatti possiede molte proprietà curative per il benessere di tutto l’organismo e le sue caratteristiche la rendono perfetta per la cura della pelle. Le sue qualità astringenti sono ottime per riequilibrare la cute che presenta impurità, come quella mista e grassa, e in caso di acne rigenerano i tessuti favorendo la cicatrizzazione. Sulle pelli sensibili e irritate ha un effetto calmante ed antinfiammatorio, e dona sollievo in caso di reazioni allergiche cutanee. Infine la sua azione lenitiva, la rende perfetta da utilizzare anche su bambini e neonati.

Fare bagni di vapore migliora l’aspetto della cute senza tono, stanca, compromessa dagli agenti inquinanti e dall’età, ma vediamo il procedimento:

Lavare il viso e rimuovere il trucco delicatamente e con attenzione, infatti prima di un bagno di vapore è essenziale eliminare le impurità per evitare spiacevoli irritazioni;

Non sfregare l’asciugamano sul viso, ma per asciugarlo bisogna tamponare;

Versare dell’acqua bollente in un recipiente di ceramica, acciaio o vetro;

Aggiungere 1-2 cucchiai di capolini di camomilla freschi o essiccati;

Coprire la testa con un asciugamano e posizionare il viso sull’acqua fumante per circa 10 minuti. Evitare di avvicinarsi troppo all’acqua e non prolungare eccessivamente l’esposizione;

Risciacquare il viso con dell’acqua fredda;

Usare un tonico ed infine un olio naturale per idratare la pelle.

La camomilla è adatta per il trattamento delle pelli che presentano couperose, ma il vapore no! In questi casi meglio evitare per non accentuare il problema.

Fare un bagno di vapore per la bellezza e la luminosità del proprio viso è un metodo semplice, naturale ed economico.