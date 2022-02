Alimentarsi bene dovrebbe essere un mantra della nostra vita. Eppure, molti di noi, non lo rispettano e questo, a lungo andare, potrebbe provocare gravi problemi di salute. Certo, questi sono determinati anche dall’ambiente che ci circonda e da tutto ciò che subiscono i cibi primi di arrivare sulle nostre tavole. Per quanto l’onda dell’agricoltura biologica sia sempre in movimento, sappiamo bene che, pur con tutte le attenzioni possibili, gli agenti atmosferici non possono essere depurati. L’aria, l’acqua e i terreni su cui crescono frutta e verdura, per esempio, saranno sempre influenzati dall’inquinamento.

Se su questo fattore possiamo fare poco, molto invece possiamo fare nella scelta dei cibi favorevoli al nostro organismo. Oggi parleremo di quelli che vanno a incidere su una ghiandola fondamentale della nostra vita. Un piccolo ingranaggio del nostro corpo di cui non possiamo fare a meno. Stiamo parlando del pancreas. Senza di questo, non possiamo sopravvivere. Già con questa frase, possiamo comprenderne l’importanza. Un organo di 15 cm che non raggiunge i 100 grammi di peso e che rappresenta uno dei motori della nostra digestione. Oltre a controllare i livelli di glicemia nel sangue.

Per aiutare il pancreas a mantenersi sano, ecco il frullato di frutta ideale per una colazione nutriente e ricca di antiossidanti

Quindi, è fondamentale averne cura, assumendo dei cibi che ne siano un ottimo nutrimento. Oggi proporremo un abbinamento molto buono sia dal punto di vista del gusto che da quello salutistico. Un frullato facile da preparare, che possiamo consumare come colazione, oppure al termine di un pasto o come merenda pomeridiana. Andiamo a vederne i pochi ingredienti:

400 grammi di mirtilli;

2 cucchiai di miele;

300 ml di latte di soia;

1 cucchiaino di cannella in polvere.

Per aiutare il pancreas a mantenersi sano, infatti, mirtilli e cannella sono due alimenti consigliabili. Il primo perché contiene tantissimi antiossidanti, in particolare le antocianine, che proteggerebbero le cellule di questa ghiandola. Il secondo, invece, faciliterebbe molto la riduzione della glicemia, aiutando quindi il pancreas nel suo lavoro.

Come prepararlo è molto semplice. Ci avvaliamo di un mixer in cui andremo a porre i mirtilli dopo averli accuratamente lavati sotto acqua corrente. Quindi, versiamo il latte di soia o, in alternativa, quello di avena. Usando quello vaccino, magari miglioreremo il gusto, ma di sicuro otterremo un risultato minore in termini di benefici per il nostro organismo. Aggiungiamo il cucchiaino di cannella e cominciano a frullare. Versiamo il composto ottenuto, a cui aggiungeremo il miele. Il frullato ai mirtilli e cannella è pronto. In estate, per renderlo ancora più fresco e dissetante, potremo aggiungere qualche cubetto di ghiaccio, quando lo verseremo nel bicchiere. Buono per il palato e utile all’organismo e al pancreas, un frullato così non dovrebbe mai mancare nella nostra dieta.