L’età che avanza non dovrebbe mai rappresentare troppo un problema e ogni donna dovrebbe vivere con serenità il tempo che scorre. Eppure, questo è molto più difficile a dirsi che a farsi. Man mano che l’età corre veloce qualcuno trova nel trucco, nei vestiti o nella cura dei capelli la chiave per risolvere ogni problema d’insicurezza.

Le donne che cercano un colore particolare con cui abbondare le solite mèches o il biondo cenere possono pensare a questa novità del momento. Ma per le donne più scure, magari more o castane? Trovare finalmente la giusta lucentezza da una nuance che scaldi il viso è davvero un’impresa impegnativa, ma non impossibile.

Questa rivoluzionaria tinta che aveva fatto battere il cuore di molte donne lo scorso anno, torna alla ribalta con importanti novità da conoscere.

Cosa rende così speciale questa colorazione

Ci riferiamo ai Broux Hair, ovvero i capelli tanto discussi del momento. A chi sta bene questa colorazione e quale incarnato ne uscirebbe valorizzato? Si tratterebbe di un mix equilibrato tra castano (brown) e rosso (roux) che renderebbe i capelli luminosi e intriganti.

Se per ringiovanire il viso non pensiamo al taglio più giusto ma alla colorazione più giovanile, il risultato non potrà che soddisfarci pienamente. Il taglio ha la sua importanza per dare armonia al volto, ma con la tinta è più facile valorizzare il viso e nascondere piccole imperfezioni.

Per ringiovanire il viso non pensiamo al taglio di capelli ma scegliamo quest’incantevole tinta del 2021 che torna a spopolare

Semplicemente, chi sceglie questa tinta non dovrà preoccuparsi troppo del taglio, perché i Broux Hair rendono un po’ con ogni piega e lunghezza. È possibile portarli tanto su capelli lunghi e ondulati, che con il caschetto o con capelli più corti. Certo, una piega mossa è quello che serve per rendere questa colorazione ancor più vibrante.

Ma ecco quali donne dovrebbero sceglierla e come sfoggiare capelli invidiabili per il 2022

Occorrerà chiedere al parrucchiere una base scura e aggiungere sottili riflessi color rame. Niente più castano piatto per i capelli, ma tantissima luminosità in viso. Dovrebbe scegliere questa colorazione specialmente chi ha i capelli sottili e poco numerosi.

Chi non vuole far visita troppo spesso al parrucchiere non dovrà far partire i riflessi ramati dalle radici, ma orientarsi solo sulle lunghezze.

