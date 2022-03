Interessante guadagno settimanale per Imvest. Potrebbe essere vicina la svolta rialzista?

Dopo che a gennaio la chiusura settimanale aveva lanciato un brutto segnale ribassista sul titolo Imvest, le quotazioni erano andate incontro a un ribasso di oltre il 50%.

La settimana appena conclusasi, invece, ha visto il titolo svettare a Piazza Affari come il migliore con un rialzo di oltre il 25%. Questo interessante guadagno settimanale per Imvest potrebbe volere dire che la svolta rialzista è vicina?

Per rispondere andiamo a guardare il grafico. Scopriamo, quindi, che la tanto attesa svolta rialzista potrebbe essere non ancora garantita. Come si vede, infatti, il primo ostacolo lungo il probabile percorso rialzista in area 0,02 euro non è stato ancora violato al rialzo. Ciò vuol dire che esistono probabilità non piccole che il titolo possa nuovamente accelerare al ribasso.

Ovviamente una chiusura settimanale superiore a 0,02 euro potrebbe aprire le porte alla proiezione indicata in figura dalla linea tratteggiata che potrebbe avere come obiettivo più probabile area 0,0314 euro (I obiettivo di prezzo). Qualora, poi, il rialzo dovesse continuare, allora i successivi obiettivi più probabili si potrebbero trovare in area 0,0498 euro e 0,0682 euro.

Una continuazione della discesa, invece, potrebbe avere come obiettivo area 0,01 euro.

Avvertenza

Prima di concludere ricordiamo che la capitalizzazione di Imvest è di poco superiore a 1 milione di euro. Inoltre gli scambi medi giornalieri corrispondono a poco meno di 50.000 euro. Una somma molto bassa per cui il titolo potrebbe andare incontro a violente escursioni di prezzi che aumentano il rischio di perdita in conto capitale per gli investitori.

L’esiguità degli scambi e l’associata alta volatilità sono testimoniate dal fatto che il titolo Imvest è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 13% a settimana.

Un aspetto molto interessante relativo a Imvest è che, nonostante sia un titolo a piccolissima capitalizzazione, la probabilità che si abbiamo una seduta senza scambi è solo dell’ordine dello 0,1%.

Il titolo Imvest (MIL:YIV) ha chiuso la seduta del 25 marzo a quota 0,0195 euro in ribasso del 4,88% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale