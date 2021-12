Consumare regolarmente frutta e verdura è essenziale per la salute di tutti. È una miniera preziosa di vitamine, sali minerali e fibre e se si preferisce quella di stagione, le proprietà nutritive saranno addirittura maggiori. In questo periodo bisogna consumare agrumi, mele, pere, cachi, melagrane e kiwi. Quest’ultimi, in particolare, sono un concentrato di vitamina C e basta mangiarne due al giorno per coprire il fabbisogno quotidiano di un adulto.

Le sue proprietà

Il kiwi è un frutto carnoso tipicamente invernale che ha origini molto antiche, infatti si coltiva in Cina da quasi 700 anni. La sua buccia è ruvida e pelosa, mentre la polpa cambia colore a seconda delle varietà. Le più conosciute sono i kiwi gialli e quelli verdi. I primi hanno un gusto più dolce e sono ideali per colazioni energetiche e nei dessert. I secondi, invece, hanno un sapore più acidulo e sono perfetti anche per insalate e per fare delle salse con cui accompagnare carne o pesce. In Italia maturano in autunno e sono disponibili fino alla primavera successiva. Dopo l’acquisto, in frigo si conservano per due settimane, ma sarebbe meglio tenerli a temperatura ambiente, lontano dalla luce diretta del sole e vicino a mele, pere o arance.

I kiwi hanno un apporto calorico molto basso, perché contengono un’altissima percentuale di acqua. Inoltre sarebbero ricchi di vitamina C, 85 mg/100 gr, minerali e fibre che apporterebbero importanti benefici all’organismo. L’unico inconveniente è che in soggetti predisposti potrebbero provocare reazioni allergiche.

Per rinforzare il sistema immunitario e proteggere l’intestino è questo il modo più salutare e gustoso di consumare il kiwi

Il kiwi normalmente va consumato senza la buccia o tagliandolo a metà e mangiandolo con il cucchiaino o sbucciandolo nel piatto con coltello e forchetta. Qualcuno preferisce consumarlo con la buccia, dove si concentrano maggiormente i preziosi nutrienti: basta solo spazzolarla per bene e lavarla. Un altro modo è quello di centrifugarlo con altri frutti o verdure: infatti per rinforzare il sistema immunitario e proteggere l’intestino è questo il modo più salutare e gustoso di consumare il kiwi.

Ogni mattina, alla solita colazione, bisognerebbe aggiungere un bicchiere di questo elisir di benessere. Per dare all’organismo una sferzata di energia, infatti, basta centrifugare 2 kiwi gialli, 150 gr di mirtilli, 3 foglie di cavolo cappuccio, una fettina di zenzero e il succo di mezzo limone.

Dopo cena, invece, per aiutare l’intestino, facendo il pieno di fibre, bisognerebbe centrifugare 2 kiwi verdi, 2 gambi di sedano e 1 mela.

Approfondimento

