Le nostre tavole della domenica o delle feste sono sempre un tripudio di colori, profumi e sapori. Preparare qualche succulento piatto per familiari e amici richiede impegno, ma è un’operazione piacevole e soddisfacente. L’industria alimentare ci ha un po’ facilitato, offrendoci negli anni molti piatti pronti, anche il soffritto. La pasta fatta in casa si può a volte anche comprare al supermercato, oltre che presso negozietti del quartiere. Però, impastare pane e pasta resta un’operazione non soltanto legata alla tradizione culinaria italiana, ma anche ai ricordi familiari. Tagliatelle, ravioli, tortellini, crostate e pani di ogni forma ancora, per fortuna, sono preparati anche in casa, per la gioia di ogni palato.

Basta con la solita lasagna o pasta al forno, questo primo piatto con i carciofi è proprio da chef stellato

La ricetta che segue prevede gli gnocchi. Impastarli a casa è un’operazione semplice e condirli con pochi ma gustosi ingredienti li renderà davvero graditi. Un primo piatto da chef che piacerà a tutti.

Ingredienti per 4 persone

Gnocchi di patate

400 g di patate bollite e pelate;

200 g di farina;

50 g di burro;

2 uova;

sale e pepe.

Condimento

150 g di pancetta a fettine sottili;

130 g di provola affumicata;

olio extra vergine d’oliva;

2 carciofi;

uno spicchio d’aglio;

un limone.

Chips

250 ml d’olio di semi per friggere;

5 fette di pancetta;

1 carciofo.

Ecco come preparare gli gnocchi di patate con pancetta e carciofi

Se si desidera fare gli gnocchi a casa, bisogna innanzitutto schiacciare le patate bollite con l’apposito strumento oppure con una forchetta. Aggiungere il burro a temperatura ambiente, le uova, un pizzico di sale e uno di pepe. Amalgamare bene e poi unirvi la farina. Impastare e poi formare gli gnocchi: basterà prendere un po’ di impasto, fare dei filoncini e tagliare a intervalli di 2 cm circa. Se li vogliamo rigati, si passeranno sui rebbi di una forchetta.

Per quanto riguarda il condimento, pulire tutti i carciofi, affettarli e metterli in acqua e succo di limone. Dopo aver soffritto l’aglio, toglierlo e inserire in padella quasi tutti i carciofi scolati; dopo qualche minuto, aggiungere i 150 g di pancetta a fettine. Intanto, cuocere gli gnocchi. In un’altra padella friggere i pezzetti di carciofo messi da parte e asciugati. Appena cotti, porli su carta assorbente e friggere le 5 fette di pancetta, così intere o a striscioline. Cotti gli gnocchi, saltarli nella prima padella e aggiungere dadini di provola affumicata. Impiattare e guarnire con le chips di carciofi e pancetta.

