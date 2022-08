I nostri capelli con il caldo si sporcano molto più facilmente. Le giornate al mare, tra sole e sale marino potrebbero anche rovinarli. Lavarli molto spesso potrebbe rovinarli. Soprattutto per chi ha i capelli particolarmente deboli o secchi.

Infatti, i frequenti lavaggi potrebbero portare i capelli a spezzarsi. Anche per chi ha i capelli grassi troppi shampoo potrebbero essere pericolosi. Questo perché potrebbero diventare ancora più grassi.

Non dobbiamo lavarci più frequentemente i capelli, nonostante si sporchino più facilmente. Se abbiamo poco tempo oppure non vogliamo fare uno shampoo, ci sono dei rimedi naturali.

Lavarli troppo potrebbe rovinarli

Lavare spesso i capelli rovina la parte protettiva del cuoio capelluto. Infatti, questo strato è molto sensibile e può danneggiarsi, assottigliando e indebolendo i capelli. Per evitare di lavarli troppo spesso, possiamo usare dei piccoli trucchi.

Il primo è utilizzare il borotalco, che non solo sgrassa, ma anche profuma la cute. Questo ingrediente è infatti in grado di assorbire il sebo in eccesso. Per utilizzarlo nella maniera corretta, mettiamoci a testa in giù e mettiamo del borotalco sulla chioma. Massaggiamo, con una particolare attenzione alle radici, che sono quelle più sporche. Tamponiamo con un asciugamano la polvere in eccesso. Infine, passiamo il phon a freddo, in modo da togliere le rimanenze.

Un altro ottimo rimedio naturale è l’argilla. Questa polvere non è solo molto efficace sui capelli grassi, ma anche per il viso. Inoltre, è indicata per tutti i tipi di capelli ed è completamente naturale. Possiamo utilizzarla come il borotalco per avere capelli freschi e puliti in pochi minuti. L’argilla può anche essere utilizzata come maschera, aggiungendo dell’acqua.

Per capelli puliti senza acqua e shampoo ecco alcuni rimedi naturali fai da te

Non tutti sanno che anche il bicarbonato ha un ottimo effetto sgrassante per i capelli. Non solo è utile per le pulizie di ogni genere, ma anche come shampoo secco. Mettiamone un po’ sulla mano e strofiniamolo sui capelli, in particolare le radici. Poi eliminiamo quello in eccesso con una spazzola. Il bicarbonato assorbirà il grasso in eccesso e renderà i capelli più puliti.

Infine, un ultimo rimedio naturale è sicuramente la maizena. Questo tipo di farina, indicata specialmente per i dolci, è perfetta per chi ha i capelli più scuri. Lascia meno tracce del borotalco e del bicarbonato e ne serve molta meno. Possiamo applicarla direttamente sulla cute e massaggiarla delicatamente. Poi spazzoliamo bene i capelli per eliminare ogni residuo. Ed ecco che in pochi minuti i nostri capelli saranno puliti come appena lavati.

Per capelli puliti senza acqua e shampoo, dunque, proviamo questi rimedi naturali.

