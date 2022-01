Sono appena passate le feste di Natale, ci siamo trovati, nonostante la pandemia, con amici e parenti. Abbiamo mangiato assieme e gioito dei momenti di convivialità, molti di noi hanno scartato i regali. Tra questi sicuramente, nelle nostre case sono entrati degli amici a quattro zampe di cui sicuramente ci siamo già innamorati. Sappiamo tutti quanto siano importanti gli animali domestici e anche l’impegno che ci richiedono. Sicuramente abbiamo scelto una nuova cuccia, qualche ciotola colorata, dei giochi, il cibo e ci godiamo l’affetto che Fido ci regala ogni giorno.

Dobbiamo però affrontare alcune problematiche che i nostri fedeli amici a quattro zampe ci riservano: una tra tutte è il rilascio dei peli. Quando teniamo un animale domestico in casa, sarà normale trovare peluria sparsa un po’ dappertutto: come la possiamo affrontare? Per rimuovere completamente i peli del nostro cucciolo basterà usare questo strumento senza fili al posto dell’aspirapolvere, ma vediamo perché.

L’aspirapolvere inizia a diventare scomoda

In casa abbiamo solo l’aspirapolvere. La abbiamo da diversi anni e ha sempre fatto un ottimo lavoro. Ma siamo dei padroni amorevoli e spesso facciamo salire il nostro cucciolo sui divani se non addirittura nel letto. Ecco che arriva il problema dei peli sui divani, sui vestiti, e soprattutto sui pavimenti. Spesso non ci accorgiamo della quantità fino a quando non puliamo la casa. L’aspirapolvere iniziamo a trovarla ingombrante, con un filo lungo dobbiamo sempre trovare la presa giusta. In più fa un rumore abbastanza forte e il nostro cucciolo sta imparando ad abbaiarle contro. Per non parlare del sacchetto che bisogna cambiare ogni settimana. È davvero la scelta giusta?

La scopa elettrica può essere un’ottima alternativa. Ma che sia senza fili. Altrimenti torneremo al vecchio problema della presa e dei punti strategici dove attaccarla. Ormai in commercio se ne trovano davvero di tantissimi tipi. Dai più costosi ai più economici, possiamo scegliere in tutta comodità. Se pensiamo ad una scopa senza fili potremo avere numerosi vantaggi. Il fatto che ha la sua postazione per essere ricaricata, per esempio, ci consente di posarla davvero dappertutto. Inoltre, manca il sacchetto, quindi non dovremo più spendere per cambiarlo. E basterà svuotare il contenuto direttamente nella pattumiera, senza doverci riempire di peli e polvere accumulata.

Ancora, il rumore sarà quasi inesistente. Infatti, le più moderne sono praticamente silenziose. In questo modo diventerà amica del nostro nuovo cucciolo. Infine, ha anche la comodità di accessori per pulire comodamente divani, madie, letti e anche scarpe. Semplicemente sostituendoli al consueto tubo rigido. Non dovremo più fare nessuna fatica e potremo utilizzarla anche tutti i giorni al posto della scopa normale. Se un giorno vediamo che inizia a perdere di potenza, niente paura. Ecco un modo velocissimo per pulire il potentissimo filtro Hepa e riavere uno strumento al massimo della sua potenza.