I nostri amati amici a 4 zampe sono i nostri più preziosi compagni di avventure. Con loro facciamo davvero di tutto: usciamo al parco, facciamo le gite al mare o in montagna, li portiamo con noi in ogni momento. Ma spesso, quando torniamo a casa, preferiscono dormire sul nostro divano o addirittura sul letto. Sporchi dalla passeggiata, non facciamo in tempo a pulirli che già sonnecchiano.

Momenti di relax di qualità

Spesso amiamo stare con loro anche nei momenti di relax, ma tante volte ci piacerebbe non lasciarli soli a combinare disastri con cuscini e ciabatte. Se li lasciamo pochi momenti da soli riescono a distruggere anche le nostre sneakers preferite. Ma forse il problema è che non stiamo considerando un fattore di importanza massima. Ci siamo mai chiesti se la sua cuccia è davvero adatta a lui?

Non importa se abbiamo in casa un pastore fonnese o un chihuahua, l’importante è per tutti loro dormire bene. Anche noi amiamo riposare tra cuscini comodi e lenzuola vaporose, garantirci un buon sonno ci permette di affrontare al meglio le nostre giornate. Non potrebbe essere lo stesso per i nostri amati animali?

Ecco quale cuccia è perfetta per i nostri amici a 4 zampe

I cani si adattano facilmente a qualsiasi cosa: dalle case più piccole alle nostre abitudini, spesso ci assomigliano in moltissime cose. Per questo motivo dobbiamo stare attenti a come li facciamo riposare ogni notte o durante il giorno. Ecco quale cuccia è perfetta per i nostri amici a 4 zampe.

Soprattutto d’inverno i nostri pavimenti casalinghi sono freddi e, se d’estate è piacevole camminare scalzi, quando fa freddo mettiamo calzini e pantofole. È lo stesso per i nostri cani. D’estate si coricano anche per terra, d’inverno il loro pelo gli permette di dormire senza lenzuola e coperte, ma sentono comunque il freddo sotto di loro. Per questo dobbiamo recarci in un negozio per cani e prendere la cuccia giusta. Soprattutto nei mesi tra novembre e marzo i nostri amici a 4 zampe avranno bisogno di questa tipologia di cuccia per dormire.

Non dobbiamo farci ingannare comprando solamente una cuccia in plastica dura. Dovremo associarla a qualcosa di morbido e confortevole. Scegliamo un cuscino con la parte posteriore dura e la parte anteriore morbida al tatto e soffice. Compriamo per esempio dei cuscini sfoderabili e lavabili, di modo da poterlo infilare in lavatrice ogni volta che vogliamo. Se dobbiamo acquistare la cuccia per la notte allora magari optiamo per un cuscinone con piedini, aderirà bene al pavimento e non scivolerà. Anche per i nostri giardini o spazi esterni sarà meglio comprare un rinforzo morbido. Questo gli permetterà di non sentire troppo freddo durante il periodo autunno-inverno, anche dentro le loro casette in legno.